Sfoglia croccante e mele morbide | lo strudel fa sempre colpo

Strudel di mele: la ricetta che fa sempre colpo su tutti e conquista con la sua sfoglia croccante e le mele morbide, favoloso!

Lo strudel di mele è uno di quei dolci che mettono d’accordo tutti, grandi e piccini. Croccante fuori, dolce e profumato dentro, tanto che ogni fetta è una goduria. La prima cosa che senti arriva il profumo della cannella, il morso della mela che si scioglie in bocca e subito capisci perché fa sempre colpo. Beh di certo è un dolce semplice che non passa mai di moda, capace di fare sempre un figurone!

E poi è davvero incredibile come con pochi ingredienti tu possa tirare fuori tanta bontà. La sfoglia è sottile e croccante, il ripieno è un’esplosione di gusto pazzesca. Parliamo infatti di un mix di mele, zucchero, uvetta e pinoli, insaporiti da una leggera nota di vinsanto che da un gusto incredibile. Fidati che è un contrasto che funziona alla perfezione e che al primo assaggio ti sembrerà di essere in una pasticceria di montagna grazie a questa, che è la ricetta originale!

Strudel di mele: nessuno resiste ai grandi classici come questo!

Insomma non perdiamo tempo, lo strudel di mele è la ricetta giusta per fare bella figura senza rubarti ore ed ore. Allaccia quindi il grembiule, sbuccia le mele e iniziamo a preparare questo capolavoro insieme, vedrai, sarà perfetto!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per lo Strudel di mele

Teglia da 50 cm

Per l’impasto

130 g farina 0

70 ml di acqua

3 di sale

12 ml di olio extravergine d’oliva

Per il ripieno

1 kg e mezzo di mele

5 g di cannella in polvere

125 g di zucchero

12 g di pinoli

25 g di uvetta

35 ml di vinsanto

1 uovo grande

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara lo Strudel di mele