Cosa dobbiamo aspettarci da La Casa di carta 4? Da una delle serie tv Netflix più amate degli ultimi tempi, che ci ha tenute incollate agli schermi per 3 stagioni… Riusciranno il Professore e la sua banda a tenere all’erta i sensi e alta la tensione?

La trama

Se non hai ancora iniziato a vedere La casa di carta, ecco cosa devi sapere.

Una banda di rapinatori. Vestiti di rosso. Sul viso maschere di Salvador Dalì. Nessuno ha nulla da perdere, e quando non hai nulla da perdere diventi audace, cinico, anche spietato se serve. Soprattutto se hai già collezionato diversi precedenti penali. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid. Un unico obiettivo: far stampare banconote e scappare con un gruzzolo ragguardevole.

Il capo della banda è il Professore (Álvaro Morte), un freddo calcolatore privo di scrupoli e insensibile alle emozioni; agli altri membri della banda, per tenerne segreta l’identità, è stato assegnato il nome di una città: Tokyo, Berlino, Mosca, Nairobi, Rio, Helsinki, Denver e Oslo. (e poi Stoccolma, Lisbona, Palermo, Marsiglia). Vige il divieto assoluto che nascano fra loro relazioni interpersonali. Sembrano le regole di un gioco, un gioco pericoloso e affascinante, che potrebbe mischiare le “carte” in tavola in qualsiasi momento.

La casa di carta 3: dove eravamo rimasti?

La banda è riuscita a liberare Rio, catturato e torturato, attaccando nel contempo la Banca Nazionale di Spagna. Nonostante la popolarità e il consenso dell’opinione pubblica, i rapinatori hanno affrontato molte difficoltà, fra cui la cattura di Lisbona. Al termine della terza stagione non sappiamo se Nairobi sia viva o morta: vediamo solo che è stata ferita gravemente. Che succederà nella quarta stagione?

La casa di carta 4: anticipazioni

Foto Shutterstock | sitthiphong

L’ultima stagione della Casa di carta inizierà proprio dentro la Banca Nazionale di Spagna. E la grande novità di questa parte, come sostiene lo stesso ideatore della serie, Alex Pina, sarà l’introspezione psicologica dei personaggi, dentro cui verrà scavato a fondo.

La cosa promette bene: sono loro infatti, i protagonisti, a farci appassionare, oltre alla suspence dell’azione. Sono davvero così cinici? E il Professore continuerà ad essere freddo e razionale?

A quanto pare no: Morte, l’interprete del Prof, ha dichiarato che il freddo calcolatore sarà coinvolto sentimentalmente e mostrerà un lato di sé inedito. Uno di quelli che promette di scioglierci il cuore e farci trepidare. Lorente invece (alias Denver) ci fa sapere che si scatenerà un tutti contro tutti e che anche il suo amore con Stoccolma entrerà in crisi.

Non ci resta dunque che aspettare gli 8 episodi di questa nuova stagione e sperare che il punto di vista inedito promesso, la renda all’altezza delle aspettative.

La casa di carta 4: il trailer ufficiale

SCOPRI LE MIGLIORI SERIE TV DI NETFLIX