Serena Enardu e Pago, prove di nozze a Venezia: red carpet in bianco

Serena Enardu e Pago a Venezia, quel red carpet in bianco che non passa inosservato, simile ad un matrimonio da favola.

Una coppia dello star system molto chiacchierata per le complicate vicissitudini amorose, ora Serena Enardu e Pago sono tornati insieme, più innamorati che mai. Conosciutisi diversi anni fa, l’influencer racconta così il loro primo incontro ai microfoni del settimanale Chi: “era la primavera del 2012. Lui ha voluto me e mia sorella Elga per un evento. Quella sera scatta il colpo di fulmine“. Una storia non facile all’inizio poiché il cantante era ancora sposato con Miriana Trevisan, in quel momento. Ma, si sa, al cuor non si comanda, neanche nelle situazioni più delicate.

Successivamente arriva la partecipazione al reality show Temptation Island Vip 2 e tale programma tv li segna profondamente, uscendone quindi distrutti, in particolare Pacifico, ammettendo: “i nostri anni sono stati travolgenti, unici, speciali. Ho voglia di riviverli nella mia vita, prima di Temptation. Durante e dopo, solo dolore“. Giunge anche Alfonso Signorini che tenta di riconciliarli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ma senza successo, creando una distanza insanabile.

Nell’ultimo periodo il grande ritorno di fiamma, tanto sperato dai fan e in queste ore la loro pubblica apparizione al Lido di Venezia. Bellissimi, davanti ai flash dei fotografi, lasciandosi così il passato alle spalle e potendo ricominciare una nuova vita insieme, senza più rabbia né sofferenza.

Serena Enardu e Pago, il red carpet in bianco, proprio come due sposi

Felici e pronti per costruire progetti di coppia, aleggia un’aria nuova e profumata ai fiori d’arancio. Per quanto abbiano pensato più volte di convolare a nozze, poche ora fa Pago, durante un’intervista a Super Guida Tv, ha dichiarato: “stiamo bene così, se poi avremo bisogno di qualcosa in più, la valuteremo“, escludendo, perciò, il matrimonio, per adesso. Anche se: “a vedere il vestito sul red carpet ci è venuta un po’ voglia“. Ed effettivamente, parrebbero proprio in procinto di sposarsi, stando agli outfit scelti per l’evento.

Infatti, il cantante indossa un completo classico – giacca, pantalone e papillon scuri nonché camicia chiara – mentre la sua amata sfoggia un abito bianco con strascico di Elenoire Casanova Maison. Inoltre, quest’ultimo look è caratterizzato anche da uno scollo a cuore, un cinturino per segnare il punto vita e tanti punti luce – probabilmente paillettes – al fine di rendere la star ancor più luminosa. Un bacio passionale per i paparazzi, continuando a sfilare sul red carpet, successivamente.

Ma ecco che spuntano alcuni scatti in bianco e nero sul profilo della showgirl sarda, ritraendoli in dolci effusioni romantiche, incorniciati in una location suggestiva. Non è passata inosservata la didascalia d’accompagnamento: “e ci siamo anche sposati“. Incredulità tra i fan, non potendo immaginare possa essere accaduto veramente. Infatti, qualcuno non ci crede, ritenendo si siano lasciati trasportare dall’atmosfera anche se è possibile ravvisare il commento della sorella Elga che esclama: “evviva gli sposi“.