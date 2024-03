Tutto quello che devi sapere se vuoi fare il septum piercing

Tutto quello che devi sapere sul septum piercing: a chi sta bene, come viene effettuato e i vari costi.

Il septum piercing è senza ombra di dubbio uno dei piercing più richiesti in assoluto tra i giovani di tutte le età. Negli anni Settanta era simbolo di ribellione, negli ultimi anni sta diventando sempre più virale la moda del septum piercing per abbellire il proprio viso con anelli sia chiusi che semiaperti.

Di cosa si tratta esattamente? Il foro viene praticato nella cartilagine della parte inferiore del naso, nonostante sembrerebbe essere una zona delicata rientra i piercing meno dolorosi in assoluto. Quindi se ti stai domandando se possa far male, la risposta è no. Ovviamente il dolore è soggettivo, quindi potresti comunque provare un leggero dolore o fastidio al naso.

Se ti stai chiedendo anche quale sia il piercing adatto a te, molto probabilmente il septum potrebbe rientrare tra i modelli più belli da provare quanto prima. Ecco cosa sapere a riguardo!

Rischi, a chi sta bene e quanto costa il septum

Come funziona il septum? Innanzitutto è fondamentale scegliere con cura il professionista a cui affidarsi, il procedimento per effettuare il piercing rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio intervento chirurgico, l’ago sterile con un rivestimento tubolare servirà per bucare la zona e l’anella applicato non dovrà essere rimosso o cambiato prima di 30 giorni.

Curare il piercing dopo averlo fatto è importantissimo, altrimenti rischi di prendere un’infezione. Tieni la zona il più pulita possibile, dovrai pulirla con una garza e dell’acqua salina almeno due volte al giorno. Sarà lo stesso professionista a suggerirti la cura da seguire e per quanto tempo. Inoltre devi sapere che la guarigione può durare fino a 4 mesi. In quest’arco di tempo è importantissimo non girare e muovere l’anello in continuazione.

Sconsigliato da fare se raffreddati o durante una forte allergia ai pollini, soffiarsi il naso o anche una serie di starnuti potrebbero complicare il processo di guarigione.

A chi sta bene questo tipo di piercing? Sicuramente è un tipo di anello che tende a slanciare il viso, quindi è perfetto per chi ha un viso tondo. Il costo può variare, il septum piercing può costare dai 30 ai 60 euro, tutto dipende anche dal tipo di studio che andrai a scegliere.

