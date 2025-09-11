Seppie pronte in soli 10 minuti | fatte così ti resteranno nel cuore

Seppie con i piselli: 10 minuti e porti il mare a tavola, così buone da rifare pure domani, fatte così restano nel cuore di tutti!
Voglia di stare in cucina zero ma non rinuncio mica alla bontà? Ecco perché mi sono innamorata di queste seppie con i piselli, proprio quello che ci vuole per conquistare chiunque in men che non si dica. È infatti una ricetta semplice, che non richiede grandi abilità e che riesce sempre, anche quando sei di corsa. È un piatto che porta a tavola il mare ma con tutta la dolcezza dei piselli che lo rendono delicato ed irresistibile.
La cosa bella delle seppie con i piselli è che ti bastano pochi ingredienti e un po’ di tempo sul fuoco per avere un piatto completo, saporito e genuino. Cipolla, aglio, vino bianco e pomodoro danno quel tocco che esalta il profumo del pesce senza coprirlo. È un mix perfetto, che sa di tradizione e di semplicità.
Piselli e seppie: la cena che spiazza chiunque con semplicità
Insomma fidati, una volta provate le seppie con i piselli, diventeranno una ricetta che rifarai più volte. Sono leggere, colorate e fanno sempre la loro figura. Ora non ti resta quindi che provarle, allaccia il grembiule e iniziamo a prepararle subito!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti
Ingredienti per le seppie con i piselli
Per 4 persone
- 1 kg di seppie piccole intere pulite
- 1 cipolla
- 700 g di piselli
- 2 spicchi di aglio
- 20 ml di passata di pomodoro
- Prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- 1/2 bicchiere di vino bianco secco
Come si preparano le seppie con i piselli
- Inizia col versare in una padella capiente un po’ di olio e aggiungi la cipolla tritata insieme agli spicchi di aglio schiacciati. Fai rosolare piano, finché la cipolla diventa trasparente e l’aglio profuma bene quindi, aggiungi le seppie già pulite e lasciate intere o tagliate a pezzetti.
- Lascia rosolare tutto un paio di minuti e poi sfuma con il vino bianco, mescolando bene e lascia evaporare l’alcol. Unisci poi anche i piselli e la passata di pomodoro, mescolando ancora e aggiusta di sale e pepe. Copri con un coperchio e lascia cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti, girando di tanto in tanto, integrandi se necessario, un po’ di acqua calda.
- Quando le seppie saranno diventate morbide e i piselli hanno assorbito tutto il sapore del sugo, spegni il fuoco. Completa con una spolverata di prezzemolo fresco e porta subito a tavola, dopodiché le tue seppie con i piselli saranno pronte. E se ti piacciono i piatti così, semplici ma pieni di gusto, prova anche i calamari ripieni o una bella pasta con le cozze e innamorati dei sapori del mare. Buon appetito!