Seppie pronte in soli 10 minuti | fatte così ti resteranno nel cuore

Voglia di stare in cucina zero ma non rinuncio mica alla bontà? Ecco perché mi sono innamorata di queste seppie con i piselli, proprio quello che ci vuole per conquistare chiunque in men che non si dica. È infatti una ricetta semplice, che non richiede grandi abilità e che riesce sempre, anche quando sei di corsa. È un piatto che porta a tavola il mare ma con tutta la dolcezza dei piselli che lo rendono delicato ed irresistibile.

La cosa bella delle seppie con i piselli è che ti bastano pochi ingredienti e un po’ di tempo sul fuoco per avere un piatto completo, saporito e genuino. Cipolla, aglio, vino bianco e pomodoro danno quel tocco che esalta il profumo del pesce senza coprirlo. È un mix perfetto, che sa di tradizione e di semplicità.

Piselli e seppie: la cena che spiazza chiunque con semplicità

Insomma fidati, una volta provate le seppie con i piselli, diventeranno una ricetta che rifarai più volte. Sono leggere, colorate e fanno sempre la loro figura. Ora non ti resta quindi che provarle, allaccia il grembiule e iniziamo a prepararle subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per le seppie con i piselli

Per 4 persone

1 kg di seppie piccole intere pulite

1 cipolla

700 g di piselli

2 spicchi di aglio

20 ml di passata di pomodoro

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

1/2 bicchiere di vino bianco secco

Come si preparano le seppie con i piselli