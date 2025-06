Con i calamari ripieni farai un figurone a pranzo: gli ospiti resteranno senza parole

Come preparare la ricetta dei calamari ripieni per il fine settimana? Scopri gli ingredienti e il procedimento facile e veloce.

Cosa preparare per il pranzo di oggi? Se sei in attesa di ospiti e non hai la minima idea di come stupirli, potresti provare la ricetta dei calamari ripieni. Recati dal tuo pescivendolo di fiducia, acquista calamari di qualità e torna a casa: it basteranno pochissimi ingredienti per realizzare un secondo piatto di mare da leccarsi i baffi.

Puoi sbizzarrirti con la scelta del ripieno, in questo caso ne andremo a preparare uno molto semplice e veloce. Una volta preparati, dovrai metterli in forno e attendere meno di 15 minuti per portarli in tavola. Una ricetta estremamente semplice che ti farà fare un figurone!

Come preparare i calamari ripieni: la ricetta facile e veloce per un pranzo della domenica

Una ricetta facile e veloce che vorrai preparare per il tuo pranzo in famiglia. Scopri come ottenere i calamari ripieni in poco tempo senza dover necessariamente utilizzare ingredienti particolari!

Ingredienti

500 gr di calamari

100 gr di pangrattato

50 gr di parmigiano

1 ciuffo di prezzemolo

2 spicchi d’aglio

limone

sale

pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

La prima cosa da fare è pulire i calamari, quindi lasciali interi senza aprirli. Rimuovi i tentacoli, poi sciacquali bene sotto l’acqua corrente e asciugali tamponandoli con un asciugamano o della carta assorbente. Tagliali a pezzetti e lasciali saltare in padella per qualche minuto. Mettili da parte per un momento. A parte trita prima gli spicchi d’aglio, poi il ciuffo di prezzemolo. In una ciotola unisci il prezzemolo, il pangrattato, l’aglio e il parmigiano grattugiato. Mescola e aggiusta di sale. Se preferisci, puoi anche aggiungere la scorza di un limone. Scegline uno edibile ed evita di grattugiare la parte bianca del limone. Quindi mescola con cura, poi aggiungi l’olio extra vergine di oliva in modo da ottenere un composto umido. Infine, aggiungi i tentacoli che hai tagliato e cotto in precedenza. Il ripieno è pronto. Prendi i calamari, quindi riempili e posizionali su una teglia ricoperta di carta forno. Fai un giro d’olio e inforna a 200 gradi per circa 10 – 15 minuti. Attiva la funzione grill del forno per gli ultimi 5 minuti. Sforna e porta in tavola i tuoi calamari ripieni!

Non esagerare con i tempi di cottura, altrimenti rischieresti di ottenere dei calamari gommosi, duri e quindi poco commestibili.