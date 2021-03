Dopo quella con Rauw Alejandro in “Baila Conmigo”, Selena Gomez ha messo a segno una nuova, azzeccatissima, collaborazione. Si tratta del singolo inedito “Selfish Love”, realizzato insieme a Dj Snake, disponibile online da giovedì 4 marzo.

Il brano dance low-key con ritmi freddi di sassofono racconta la storia di una ragazza che ammette di provare sentimenti di gelosia. “Selfish Love” è il terzo singolo estratto dal prossimo EP Revelación di Selena in uscita il 12 marzo.

Questa settimana, la cantante messicano-americana ha rivelato la tracklist completa del set di sette canzoni, tra cui “Baila Conmigo” (“Dance With Me”) con Rauw Alejandro, “De Una Vez” (“At Once”), “Dámelo To” (“Give It to Me”) con Myke Towers, “Buscando Amor” (“Searching For Love”), “Vicio” (“Addiction”) e “Adios” (“Goodbye”).

Andiamo a scoprire più da vicino il look che Selena indossa nel nuovo videoclip.

Selfish love, abito Alessandra Rich

Lo splendido abito floreale, su base nera, che Selena Gomez indossa nel video di Selfish Love è firmato Alessandra Rich. Cortissimo, scollo a cuore e maniche a palloncino, la combo perfetta per un look sensuale, femminile e al contempo ricercato. Può essere portato, come in foto, con una cintura in vita, per evidenziare il punto vita e rendere ancor più da sera l’outift, oppure può essere lasciato così, senza fronzoli. Abbinatelo a degli ankle boots per un aperitivo o, in generale, per un look da giorno; preferite invece una scarpa con tacco, magari un sandalo o una più classica décolleté per la sera.

Foto / LUISAVIAROMA

Nel videoclip, per conferire un’allure ancora più retrò al look, Selena Gomez indossa dei luminosissimi orecchini a goccia, di veri cristalli Swarovski, che giocano sul color block e sul contrasto di colori.

Selfish Love, orecchini Roxanne Assolulin

Sono del brand Roxanne Assolulin e rispetto al vestito, che costa più di mille euro, sono in vendita a poco più di 100 dollari in tantissime varianti di colore.

Foto / Roxanne Assoulin

Una variante più economica

Il vestito indossato da Selena Gomez è stupendo, ma sicuramente non è adatto a tutti i tipi di tasche. Se siete alla ricerca di un abito con lo stesso mood, ma decisamente più economico, provate a dare un’occhiata a questo abitino floreale di Anye Bye (174 euro).