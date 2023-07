Sei una persona intelligente? Metti alla prova il tuo QI: trova l’uomo in 20 secondi

Un’immagine che si nasconde in un’altra e che dovrai trovare mettendo alla prova il tuo QI: riesci a vedere l’uomo in soli 20 secondi?

Stabilire il livello del quoziente intellettivo (QI) di una persona è un’operazione effettuata solitamente da professionisti del settore (psicologi e neuropsichiatri) per valutarne lo sviluppo cognitivo. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono i cosiddetti test standardizzati, che vanno letti su scala relativa e non assoluta. Ciò significa che va sempre tenuto presente il contesto di appartenenza dell’individuo.

Il primo test di intelligenza fu pubblicato dallo psicologo francese Alfred Binet nel 1905 e ancora oggi questi quiz sono una risorsa interessante in tante ricerche. Essi sono molto apprezzati anche sotto l’aspetto ludico, come dimostra il successo che ottengono anche su Internet. Quello che ti invitiamo a fare oggi, ad esempio, è un test visivo senza alcuna pretesa scientifica, ma che potrebbe dare qualche indicazione sul livello del tuo QI.

Test QI, sai dire dove si trova l’uomo? Solo i cervelli più in gamba ci riescono

L’immagine oggetto dell’indovinello non è un’immagine qualunque: in essa, oltre al cammello, c’è un uomo, ma solo i veri geni riescono a vederlo entro 20 secondi. Un quiz che affascina moltissimi visto che sta facendo da tempo il giro del web. Se hai accettato la sfida, fai in modo di rilassarti e concentrarti sull’obiettivo ovvero dimostrare che sei super intelligente! Osserva attentamente la foto in tutti i suoi angoli più nascosti e trova l’uomo.

In queste due foto che mostrano la soluzione, sia al diritto che al rovescio, puoi confrontare la risposta che hai dato con quella corretta. Come vedi, il cammello in mezzo agli arbusti non era solo in realtà: i suoi contorni formano il profilo del volto di un uomo che, per, solo quelli con un quoziente di intelligenza molto elevato saranno riusciti a scovare.

Indipendentemente dal tuo risultato, sappi che si trattava di una prova davvero complicata da superare perciò se non dovessi averla superata, sarebbe del tutto normale! Vietato però arrendersi: continua a sperimentare altri giochi simili per stimolare sempre di più la tua capacità di attenzione e certamente ti scoprirai da un momento all’altro più pronto a notare i dettagli.

Un esercizio che ti servirà moltissimo e ti darà anche la possibilità di divertirti con amici e parenti: sfidali tutti e dimostra chi è il migliore!