Sei una mamma in dolce attesa e fatichi a scegliere il nome? Ecco due metodi divertenti per trovare quello giusto

Trovare il nome per il nascituro non è sempre facile e a volte qualche idee creativa può tornare utile per avere le idee chiare.

C’è chi trova il nome al primo colpo, chi si ispira alla famiglia o a una persona speciale e poi c’è chi proprio non riesce a decidere il nome, nonostante l’approssimarsi del parto.

Non bisogna avere fretta, c’è un momento e un tempo per ognuno e non è detto che sia uguale per tutti quindi va bene attendere anche fino al momento della nascita per essere certi della scelta.

Come scegliere il nome del bebé in modo divertente

Orientarsi verso un nome di famiglia va bene, se questo però rappresenta la reale volontà dei due genitori e non sia una sorta di dovere, altrimenti c’è veramente tanta scelta, è un peccato limitarsi perché il nome di una persona è veramente importante.

Un problema comune è quando i genitori non amano lo stesso nome o sono molto indecisi. Per restringere il campo si può fare una lista dei nomi e restringere le idee, ad esempio a massimo 4 nomi. A questo punto se non c’è verso di trovare una scelta comune, si può optare per la “pesca”. Riempire un barattolo con i nomi scritti su pezzi di carta perfettamente identica per due volte, per un totale quindi di 8 biglietti. Riempire il barattolo, bendarsi reciprocamente e pescare un nome a testa, poi un altro, fino a quando entrambi non pescate lo stesso nome.

I nomi sono 4 quindi ognuno può scegliere i due che preferisce, in questo caso sarà il caso a decidere e non ci saranno discussioni inutili. Se invece il problema è proprio trovare idee perché non ce ne sono e quindi non si sa da dove partire, allora si può pensare ad un’altra opzione ovvero usare una delle tante app che ci sono sullo Store in forma gratuita dove si possono avere suggerimenti sia per bambino che per bambina, addirittura studiare i nomignoli, soprannomi, idee di altri paesi quindi non solo nomi tipicamente americani o inglesi e anche suggerimenti più stravaganti. Sicuramente con tutte le idee che arriveranno sarà possibile per i futuri genitori trovare qualcosa nelle loro corde.

Se proprio non sapete decidere potete sempre optare per un nome composto che per quanto “complesso” è sicuramente la via migliore per fare felici tutti e non creare dissapori su una scelta importante e di vita per tutta la famiglia.