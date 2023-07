Dove fare una perfetta lista di nascita

Quando si è in dolce attesa arriva sempre quel momento in cui occorre fare una lista di nascita. Una faccenda che, di primo impatto, potrebbe sembrare semplice tanto che da molti genitori viene sottovalutata. In realtà non è proprio così perché occorre inserire oggetti e accessori utili ma, soprattutto, di tutti i prezzi. Noi abbiamo scoperto il miglior sito in cui farla online che consiglia anche prodotti in base al sesso (e non solo) del nascituro.

Il sito in cui fare liste di nascita online

Il sito in questione si chiama Family Nation e si tratta di uno shop online ricco di prodotti perfetti per un evento come questo, molti dei quali sono persino oggetti sostenibili.

Una lista che può essere condivisa con estrema facilità con tutti i nostri amici e parenti che a loro volta possono acquistare online risparmiando tempo (e anche benzina).

Dal canto nostro, per noi genitori sarà più facile che mai monitorare gli acquisti che sono stati effettuati poiché verremo aggiornati in tempo reale su cosa è stata comprato, quando e da chi.

Occorre perciò solo crearla e condividerla con tutti specificando che non avranno alcun obbligo di acquisto: potranno entrare, uscire e cambiare idea tutte le volte che vorranno.

Inoltre, la lista online può avere anche un nome in modo da personalizzarla e un messaggio speciale per tutti coloro che la riceveranno.

Cosa inserire

Come vi accennavamo in precedenza, la lista nascita Family Nation può essere fatta sia per bambini che per bambine, così come neutra ed ecosostenibile. Scopriamo insieme cosa ci consigliano.

Se la creatura che portate in grembo è una graziosa femminuccia, in questa lista non possono mancare:

libreria frontale montessoriana;

dispositivo per rumori bianchi;

lettino da viaggio;

seggiolone;

tappeto a forma di cuore lavabile;

marsupio decorato con farfalle;

due copertine swaddle;

bavaglini rosa impermeabili;

luce LED unicorno;

tre body con spalline;

paracolpi per lettino di colore rosa;

scarpine a forma di coniglio;

sacco nanna rosato;

calzini con pizzo;

molto altro ancora.

Se invece è un bambino:

torre montessoriana;

sdraietta a dondolo;

palestrina per attività di colore blu;

luce LED con volpe;

libro multiattività;

peluche con lucina e rumori rosa;

pigiama intero senza piedi e con balene stampate;

lenzuolo con angoli;

fascia porta bebè celeste;

calzini nascita;

termometro digitale infrarossi;

sacco nanna con disegni azzurri;

vasino ergonomico;

giostrina per neonato;

molto altro ancora.

C’è anche la possibilità di fare una lista neutra:

tavola di equilibrio in legno;

lettino con sbarre removibili;

passeggino leggero;

baby walker;

libro multiattività;

cestino porta pannolini;

asciugamano bianco con cappuccio;

set di sei contenitori per alimenti;

pannolini lavabili;

ovetto;

cavallo a dondolo in legno;

appendiabiti per bambini;

cappellino con nodo;

marsupio ergonomico;

molto altro ancora.

Nel caso in cui cercaste prodotti sostenibili:

body kimono bio;

appendiabiti con tre ripiani in legno;

tappeto da gioco lavabile;

mobile contenitore porta giochi con materiali riciclati;

arco di apprendimento in legno di faggio;

set prima pappa in bioplastica naturale;

bavaglino impermeabile con materiali riciclati;

materassino passeggino 100% bambù;

copertina 100% cotone;

molto altro ancora.

Vi ricordiamo tuttavia, che nella vostra lista potete inserire tutto ciò che volete e a prescindere dal sesso.