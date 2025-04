Sei sempre tu a scrivere per prima? Ecco cosa significa davvero

Ti stai frequentando da poco con un ragazzo o una ragazza e ti sei resa conto di essere sempre tu la prima a contattarlo/a? Nonostante non si faccia sentire mai per prima, la persona in questione sembra sempre rispondere tranquillamente ai tuoi messaggi. Cosa significa? E perché si sta comportando in un modo poco rispettoso nei tuoi confronti?

Quando una persona non si fa sentire potrebbe rappresentare una mancanza di rispetto nei tuoi confronti, ecco perché è importante capire sin da subito chi hai di fronte così da valutare bene se continuare la frequentazione oppure troncare il primo possibile.

Prima di giungere a conclusione affrettate, però, è importante constatare bene i motivi per cui questa persona potrebbe non contattarti mai per prima.

Cosa significa se non ti cerca e non si fa sentire mai per primo

Capire il motivo per cui dall’altra parte sia difficile ricevere anche solo una chiamata non è semplicissimo.

Infatti, si potrebbe pensare che il partner non abbia interesse nella relazione, quando in realtà potrebbe semplicemente avere poco tempo. Chi ha impegni lavorativi, familiari e una vita abbastanza frenetica, potrebbe non aver avuto né il modo né il tempo per poter mandare un messaggio.

Questo fattore potrebbe rappresentare in parte il modo in cui la persona vive una relazione: se ha abitudini, modi di pensare e approcci diversi dai tuoi, probabilmente potreste avere difficoltà nel far nascere qualcosa di serio. Ecco perché è importante capire cosa ti piace di questa persona e se effettivamente vuoi continuare a conoscerla.

Probabilmente ti aspetti qualcosa che il partner non potrà mai darti, perché vive le situazioni in maniera differente da te e potrebbe avere altre priorità piuttosto che cercare di coltivare una relazione seria e duratura.

Se, invece, non ti contatta dopo un appuntamento che a parer tuo era andato molto bene, forse è accaduto qualcosa che lo ha portato a prendersi dei momenti di riflessione. Una frase potrebbe averlo portato a riflette o semplicemente si sta domandando se continuare o meno la frequentazione. Quel silenzio, quindi, potrebbe nascondere tanto altro. Forse è interessato ma è spaventato dall’idea di iniziare una relazione?

I motivi possono essere molteplici, per questo motivo è importante cercare la trasparenza sin da subito in una frequentazione e provare a capire le intenzioni sia del partner che le proprie. Prima di soffermarsi sul motivo per cui non si fa mai sentire per primo, è importante domandarsi se potrebbe essere la persona giusta per te.

Se, invece, lo stai contattando da giorni e non si fa sta facendo più sentire, probabilmente potresti essere vittima di ghosting.