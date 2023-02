Sei donne – Il mistero di Leila: quello che devi sapere sulla serie per non perderla

Sei a corto di idee su cosa guardare in tv? Dopo averti detto quali sono i titoli più attesi del 2023, ti diamo subito un consiglio su cosa vedere adesso: Sei donne – Il mistero d Leila è la serie che non puoi proprio perdere, e per almeno tre buoni motivi che ora ti sveleremo in questo articolo. Pronta a scoprire di cosa si tratta?

Perché guardare Sei donne – Il mistero di Leila

Foto | @klab4film

In onda su Rai 1 dal 28 febbraio 2023, la fiction Sei donne – Il mistero di Leila ci porta dentro una storia tutta da scoprire e da gustare, magari in compagnia delle nostre amiche.

Sceneggiatori della serie tv sono Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che hanno dato vita a tanti personaggi amati di serie di successo come Tutti pazzi per amore.

Quali sono i motivi che dovrebbero spingerti a dedicare il tuo tempo a questo titolo? Partiamo dal principio: la trama…

La trama della fiction

La storia ruota attorno alla misteriosa scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno che si chiama Gregorio.

In questo giallo psicologico, il racconto affonda le radici nella ricerca della verità che si intreccia in modi sorprendenti con le storie di sei donne di oggi.

Sono Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila, ognuna con un vissuto particolare e ciascuna con i propri segreti, tra forza e fragilità, amore e odio, pregiudizi, catene e libertà…

Il cast della serie

Non potete non dare una chance a questa serie mistery italiana diretta da Vincenzo Marra, anche per la sua protagonista sul set: è Maya Sansa, straordinaria attrice che interpreta il ruolo di Anna Conti, un pubblico ministero alle prese proprio con il caso della scomparsa di Leila.

L’impianto noir della serie conquista anche con il resto del cast, partendo da una rosa femminile d’eccezione: Michela (Ivana Lotito), Alessia (Denise Tantucci), Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari).

In scena anche gli attori Maurizio Lastrico, nel ruolo del patrigno della vittima, Gregorio, Pier Giorgio Bellocchio, nei panni dell’ex marito della pm, Roberto Conti, e Gianfelice Imparato nella veste del procuratore capo Marcello Trifoni…

Un mistero nel mistero…

Ma non è tutto: nella fiction c’è tanto da gustare anche in termini di emozioni e sentimenti, con il viaggio della stessa protagonista tra le ombre di un giallo intricato e i contraccolpi che la fine del suo matrimonio sferra alla sua vita privata.

Qual è il legame tra la pm Anna Conti, determinata e al tempo stesso fragile, e le donne che incontrerà nel suo difficile percorso verso la risoluzione del caso? Un mistero nel mistero, non resta che scoprirlo davanti allo schermo…