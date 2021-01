La perfetta skincare per ogni segno dello zodiaco

L’astrologia corre in nostro soccorso in tanti momenti difficili, dandoci indicazioni su quello che verrà. Ma è anche uno strumento per capirci e comprendere gli altri, dando indicazioni sul nostro carattere. Ultimo, ma non ultimo: lo zodiaco può dirci quali prodotti usare per la nostra beauty routine.

Ecco i prodotti migliori per ogni segno dello zodiaco

Ariete

L’ariete non ha tempo da perdere: la pazienza non è uno dei suoi punti forti. Per questo ha bisogno di una beauty routine che sia semplice ed efficiente.

Lo zodiaco, in questo caso, consiglia un brand senza tanti fronzoli: The Ordinary. Prodotti basici, che vadano incontro a qualsiasi esigenza, senza peccare di qualità.

Toro

La donna del toro è una vera e propria beauty-aholic. Ovvero, il suo bagno è pieno di prodotti, così come il suo comodino e, perché no, il frigorifero.

Il sogno di questo segno dello zodiaco è avere una vera spa casalinga: per farlo, niente di meglio che i prodotti di Grown Alchemist. Il packaging è elegante e raffinato, non contengono agenti chimici dannosi, gli ingredienti di origine naturale sono della massima qualità, che altro si può volere.

Gemelli

Gemelli è il segno dello zodiaco più flessibile, capace di adattarsi a qualsiasi situazione. L’approccio alla skincare della donna dei gemelli è sempre in cerca di nuovi trend. Per questo dovrebbe scegliere un marchio giovane e al passo con i tempi: Summer Fridays. Vegano, essenziale, super cool. Packaging colorato, ingredienti ottimi.

Cancro

Il cancro è un segno passionale ed emotivo, si fa spesso trascinare dalle sensazioni. Per questo, dopo una giornata di lavoro, dovrebbe concedersi un momento di pace casalinga. Per liberarsi dai pensieri, il cancro dovrebbe scegliere prodotti naturali e delicati che non stressino la pelle.

I prodotti per la cura della pelle perfetti per questo segno dello zodiaco sono quelli di LimeLife by Alcone.

Leone

L’unica cosa che dà pace alla donna leone è una beauty routine super completa, creada ad hoc sulle proprie esigente. Strati su strati di principi attivi e ingredienti benefici.

Principi attivi puri e consapevolezza, ecco da cosa devono essere caratterizzati i prodotti per questo segno dello zodiaco. Il brand perfetto è Typology. Nuovissimo, made in France, quasi tutti i prodotti contengono un solo ingrediente (tanto che qualcuno è anche commestibile, come l’olio di avocado) e sono quindi perfetti per la stratificazione.

Vergine

La donna vergine è la più perfezionista di tutte: non è mai soddisfatta se non è tutto in ordine. Quale brand scegliere per un segno dello zodiac tanto esigente? Verso, il marchio svedese produttore di cosmetici davvero rivoluzionari. Alte prestazioni, semplicità e praticità. Tutto quello che la vergine desidera.

Bilancia

Armonia ed equilibrio: ecco tutto quello che serve alla bilancia. Una beauty routine attenta, naturale, delicata. Sempre in linea con gli ultimi trend green.

Per questo, il brand californiano Youth to The People è perfetto. Utilizza ingredient unici come il cavolo, la kombucha, l’alga spirulina, gli spinaci. Sembra una ricetta di cucina, invece è skincare.

Scorpione

La natura dello scorpione è determinata, al limite dell’ossessione. La tua skincare deve essere abbondante e sempre all’ultimo grido, qualcosa di innovativo e stravagante addirittura. Per te, lo zodiaco consiglia Teaology: ispirata alle discipline dello yoga, ha un’attitudine etica ed è letteralmente infuso di tè.

Saggitario

Attiva, sportiva, sempre in movimento: così è la donna saggitario. Per stare al passo con il suo stile di vita, la skincare deve essere semplice, leggera, minimale. Non hai tempo da perdere con siero, tonico, crema, olio. Troppi strati non funzionano: “less is more” è la tua filosofia.

Lixirskin è perfetta per il tuo zodiaco: pochi prodotti molto efficaci, che puoi usare volando fuori dalla porta.

Capricorno

Praticità, punto. Il capricorno non vuole fronzoli, non vuole abbellimenti, solo essere bella. Per farlo, la qualità deve superare la quantita: The Inkey List risponde proprio a questa tua esigenza. Tutti i prodotti sono sotto 15 euro, il che ti rende anche più contenta.

Acquario

Volete sempre essere le prime a scoprire una cosa nuova, avete una mente curiosa e uno spirito avventuriero. Per l’acquario, lo zodiaco dice che volete qualcosa di elaborato, per poter esplorare il più possibile con nuovi prodotti e ingredienti.

Alpha H è il brand giusto: offer soluzioni a qualsiasi problematica, copre una infinita gamma di prodotti e principi attivi.

Pesci

La donna pesci è la più emotiva e creativa di tutto lo zodiaco. Quando si parla di skincare, vuole essere minimalista, utilizzando prodotti che la facciano sentire bene, in contatto con la terra e l’ambiente.

Per questo, un brand olistico è il top per te: Therine è un marchio italiano che ha l’obiettivo di mantenere la purezza dei suoi ingredienti.