Segni zodiacali e matrimonio: questi non farebbero la proposta neanche sotto tortura

Stai aspettando il grande giorno della tua vita, quello del tuo matrimonio? Fai attenzione a questi segni zodiacali!

Non vedo l’ora di sposarti? Certo, il matrimonio per alcune persone è una pietra miliare e rappresenta un impegno profondo e duraturo. Questo vincolo sociale e spirituale attraversato la storia subendo numerose trasformazioni ma mantenendo sempre il suo significato principale: l’unione di due anime in un percorso condiviso.

Ma è sempre così? Non tutti in realtà hanno il sogno di sposarsi. Alcune persone non credono nell’istituzione del matrimonio e non farebbero mai il primo passo verso una proposta del genere. Molto potrebbe dipendere anche dal segno zodiacale, lo sapevi?

I segni che non si sposerebbero mai: scopri se sei tra questi

Ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche e le proprie sfumature. Esistono anche alcuni che sono particolarmente riluttanti a fare grande passo del matrimonio. Scopriamo insieme quali sono, se sei fra questi o se lo è il tuo partner. I quattro segni che non si sposerebbero mai sono: Ariete, Sagittario, Acquario e Gemelli. Ma come mai hanno questa avversione per il matrimonio?

Iniziamo dall’Ariete, governato da Marte, un segno fiero e intraprendente. Ama la sua indipendenza e questo è quello che lo mette in conflitto con l’idea tradizionale del matrimonio. Il suo pianeta dominante, Marte lo spinge alla conquista e all’avventura e rende difficile una stabilità emotiva. Un Ariete potrebbe avere paura di perdere la propria libertà e quindi essere restio a fare la sua proposta.

Che dire del Sagittario? Anche il Sagittario è molto incline all’avventura. Il suo pianeta dominante Giove, è il pianeta dell’espansione e orienta il Sagittario verso l’esplorazione del mondo e la ricerca di nuove esperienze. Sposarsi, per il Sagittario, potrebbe significare sacrificare la sua parte avventurosa e limitare la sua libertà di imparare.

L’Acquario, invece? L’Acquario è un segno eccentrico governato da Urano, il pianeta della rivoluzione. È un segno che però subisce l’influenza anche da Saturno, che invece è il pianeta delle responsabilità. L’Acquario quindi vive un conflitto interno tra il suo desiderio di libertà e l’obbligo di adempiere alle sue responsabilità. Anche in questo caso, le persone nate sotto il segno dell’Acquario possono avere paura di perdere la loro indipendenza.

Infine, abbiamo il segno dei Gemelli, governato da Mercurio, il pianeta versatile. Ci troviamo davanti ad un altro segno che ama sperimentare ed esplorare nuove idee e nuove prospettive. L‘idea di un matrimonio e della monotonia e della routine che potrebbe conseguirne, lo spaventa molto. La paura principale è quella di perdere gli stimoli e l’interesse in una relazione stabile.

Dunque, questi segni sono molto restii al matrimonio ma ovviamente va ricordato che ogni persona è diversa e che quindi ne devi considerare le varie sfumature!