Quali saranno i segni più fortunati del fine settimana?

L’oroscopo parla chiaro: sono loro i tre segni più fortunati del fine settimana. Dopo una settimana in cui sembrerebbero esserci stati degli alti e bassi per tutti e tre i segni zodiacali, le giornate di sabato e domenica potrebbero rivelarsi molto interessanti sotto tanti aspetti.

Secondo le stelle c’è chi incontrerà la fortuna per tutto il mese di agosto, questi tre segni, invece, dovranno approfittare di questo fine settimana per vivere dei momenti che molto probabilmente non dimenticheranno per il resto dell’anno… o della vita, chissà! Ecco chi verrà baciato dalla fortuna.

I 3 segni zodiacali più fortunati del weekend del 10 e 11 agosto

Tre segni impegnativi ma determinati, ecco cosa dice l’oroscopo riguardo il fine settimana delle giornate di sabato 10 agosto e domenica 11 agosto. Per qualcuno questo fine settimana potrebbe essere una vera svolta!

Pesci

Questa per te, caro Pesci, è stata una settimana abbastanza impegnativa. Venere è entrata in opposizione al tuo segno, di conseguenza ti aspetta un agosto di alti e bassi. Un segno zodiacale misterioso ma allo stesso tempo sognatore e fantasioso, purtroppo i litigi col partner potrebbero essere al centro di ogni cosa, tanto da mettere in dubbio il tuo livello di empatia.

Porta attenzione alla giornata di domenica. Secondo le stelle sarà proprio questa la giornata fortunata per il tuo segno, quindi potrebbe capitarti qualcosa di speciale e rendere agosto più leggero e sereno. Inoltre ritornerà nuovamente quella sensazione di entrare in contatto con gli altri e comprenderli appieno.

Scorpione

Sempre più fortunato il segno dello Scorpione, non solo ha avuto una settimana in cui è riuscito ad avere quasi tutto a suo favore, ma anche il fine settimana potrebbe diventare uno dei più belli di questa calda estate.

Segno definito carismatico e passionale, lo Scorpione spesso tende anche ad essere imprevedibile, misterioso e talvolta addirittura tenebroso. La giornata più fortunata sarà proprio domenica, per chiudere in bellezza questa lunga settimana di soddisfazioni e successi in diversi ambiti.

Capricorno, un fine settimana speciale per te

Con Venere a favore tutto sembra essere molto più facile. Il mese di agosto è davvero interessante per il segno del Capricorno, ma le giornate di sabato 10 e domenica 11 lo saranno ancora di più! In ambito professionale arriveranno diverse soddisfazioni, anche a livello personale, specialmente sotto l’aspetto sentimentale, potrai avvicinarti a qualcuno di molto speciale!

E voi siete uno di questi tre segni che vi abbiamo appena indicato oppure no?