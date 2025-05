Sorprendi gli ospiti con i segnaposto realizzati a mano: queste sono le idee più belle da cui prendere ispirazione

Realizzare dei segnaposto fai da te è un modo per rendere unica e originale la vostra tavola da pranzo. Qualsiasi sia l’occasione per cui deciderete di realizzarli, i segnaposto fai da te sono uno dei lavoretti creativi che vi daranno maggior soddisfazione.

Spesso, infatti, i segnaposto possono trasformarsi in piccoli pensieri da regalare ai propri ospiti che, dopo il pranzo o la cena, porteranno con loro questi doni sempre graditi.

Dai segnaposti fai da te realizzati con i fiori recisi, fino a quelli più semplici e lineari creati con la carta; le idee per decorare la tavola e stupire i vostri ospiti non mancano. Ecco allora alcune idee originali da cui trarre ispirazione per creare i vostri segnaposto fai da te.

Segnaposto fai da te: idee originali con la carta

Se siete in cerca di segnaposto fai da te facili e veloci da realizzare, optate per i lavoretti con la carta.

Al posto del classico biglietto segnaposto di carta da decorare e collocare al centro del piatto o accanto al bicchiere di ciascun invitato, optate per il segnaposto fai da te a etichetta.

Questo segnaposto è facile e semplice da realizzare ma, allo stesso tempo, saprà dare un tocco in più alla tavola da pranzo. Per realizzarlo vi serviranno:

fogli di cartoncino colorato

nastro o cordino colorato

1 perforatrice per carta

Pennarello nero a punta fine

Una volta in possesso di questi semplici materiali, procedete in questo modo:

Sul cartoncino disegnate la sagoma di un’etichetta classica da appendere, ritagliatela e usatela come cartamodello per crearne altre in base al numero dei vostri invitati. Con la perforatrice fate un buco sul lato più stretto del vostro segnaposto fai da te. Usando un pennarello nero a punta fine scrivete sulle etichette il nome di ciascun invitato. Fate passare il filo all’interno del foro e legate il nastro con il segnaposto attorno al tovagliolo o, se volete variare con qualcosa di più originale, legatelo al collo del calice di vino, una volta apparecchiata la tavola.

Scegliete il colore del cartoncino per i vostri segnaposto fai da te in base all’occasione per cui li realizzate: se si tratta di segnaposto natalizi fai da te, ad esempio, potete usare cartoncini rossi e verdi e nastrini oro.

Segnaposto fai da te di fimo

Modellando il fimo, si possono creare splendidi segnaposto fai da te: fiori, mini-cupcake colorati, accessori make up e qualsiasi altro soggetto in tema con l’occasione per cui li realizzerete.

Ad esempio, se volete fare dei segnaposto per matrimonio fai da te utilizzando la pasta di fimo, potete creare tante rose e roselline bianche, che renderanno delicato e raffinato il vostro segnaposto fai da te.

Se, invece, avete in programma una festa tra amiche o un compleanno, potete scegliere un tema particolare e creare piccoli oggetti e decorazioni per stupire e far divertire la festeggiata.

I segnaposto in fimo sono un perfetto lavoretto fai da te: non solo sono divertentissimi da realizzare ma, una volta pronti, diventano dei piccoli regali per tutti gli invitati. Infatti, durante il pranzo o la cena, utilizzerete le vostre creazioni con un bigliettino sul quale scriverete il nome di tutti i partecipanti, ma poi potrete regalare questi segnaposto fai da te che potranno essere utilizzati come originali portafoto.

Segnaposto fai da te in feltro

I segnaposto fai da te in feltro sono un vero e proprio classico, soprattutto a Natale, quando questo materiale è protagonista di moltissime decorazioni a tema.

A seconda dei colori che sceglierete di usare per i vostri segnaposti fai da te, otterrete un risultato diverso: ad esempio, per dei segnaposto natalizi, scegliete il marrone e il beige e arrotolateli insieme.

Fermateli con un nastro bianco o color crema e decorate con piccoli dettagli in modo da creare creare dei mini panettoni, tipico dolce natalizio.

Per un’occasione normale, invece, potreste realizzare dei semplici segnaposto a forma di cuore con l’iniziale del nome della persone che siederà a tavola.

Segnaposto fai da te con origami

Anche l’origami è una tecnica che potete utilizzare se volete ottenere dei segnaposto fai da te davvero originali. Non vi servirà altro che del cartoncino semi-rigido del colore che preferite.

Sbizzarritevi e create tante decorazioni diverse: l’origami è la tecnica perfetta per realizzare dei segnaposti a forma di cuori, fiori o farfalle davvero originali.

Se volete fare dei segnaposto per un matrimonio non avete che l’imbarazzo della scelta: potete optare per il classico cigno bianco, oppure per un segnaposto ancora più elegante, scegliete una delle tante tipologie di fiori che potete realizzare con la tecnica dell’origami e disponeteli come segnaposto durante le nozze scrivendo su uno dei petali il nome di ogni invitato.

Gli origami sono perfetti anche per dei segnaposto natalizi: la classica stella di natale da realizzare con cartoncino rosso abbellirà la tavola in occasione del pranzo di Natale.

Allo stesso modo a San Valentino potete creare dei segnaposto fai da te a forma di cuore, insomma la scelta è davvero infinita!

Segnaposto fai da te con sassi decorati

Per un pranzo estivo o un evento in primavera, anche i segnaposto con sassi decorati sono un vero e proprio classico.

Per creare dei segnaposto fai da te vi serviranno:

Sassi di varie forme e dimensioni;

colori acrilici;

1 pennello;

1 pennarello nero a punta fine.

Per creare dei segnaposto con sassi non dovrete far altro che decorare i sassi colorandoli come preferite usando i colori acrilici.

Quando le decorazioni saranno completamente asciutte potrete aggiungere il nome di ogni invitato scrivendolo sul sasso con un pennarello nero.