Sedie da giardino rovinate e ingiallite | falle tornare come nuove con questo trucchetto

Se le sedie da giardino hanno perso il loro splendore e sono rovinate e ingiallite fai come me e torneranno come nuove.

Sedie bianche in giardino

È finita quasi l’estate è arrivato il momento di riporre in ripostiglio sedie, tavoli e tanto altro. Se le sedie di plastica sono diventate gialle e macchiate e non sai come farle brillare come nuove, non disperarti. Segui il consiglio di mia nonna, mi ha svelato un trucchetto davvero infallibile e sono tornate a risplendere come il primo giorno.

Sedie di plastica ingiallite: come farle brillare

Le sedie di plastica da terrazzo e giardino hanno perso il loro splendore, sono gialle, macchiate e non sai come farle brillare? La mia nonna ha un trucchetto infallibile, le sedie brillano come non mai, credimi. Si sa che le sedie di plastica sono comode e resistenti, pratiche, maneggevoli e ma con il tempo tendono ad ingiallire i motivi possono essere diversi.

Innanzitutto se sono esposte frequentemente al sole, quindi ai raggi UV il colore originario tende a cambiare. Non solo anche la polvere, lo smog penetra in profondità, ma anche umidità e muffa, possono favorire le macchie ed aloni. Prova con il metodo della nonna, mi ringrazierai.

La prima cosa da fare è spolverarle con un panno morbido di microfibra, versiamo poi dell’acqua ossigenata direttamente sulla sedia ingiallita, distribuire per bene e lasciamo al sole e dopo un paio di ore sciacquiamo. Con questo trucchetto ci riuscirai alla grande, ma mia nonna ha altre soluzioni!

Spugna e guanti per pulire sedie
Spugna per pulire sedie -poufemme.it

In alternativa possiamo usare il bicarbonato di sodio, ma non va sciolto in acqua ma si deve creare un composto pastoso. Bisogna mettere il bicarbonato di sodio e acqua in una terrina, mescoliamo e applichiamo su tutta la superficie ingiallita, lasciamo agire per alcuni minuti, procediamo poi a strofinare con una spugna e sciacquiamo con acqua tiepida.

Si può usare uno spazzolino a setole morbide per pulire gli angoli più difficili, lasciare agire per 15 minuti e poi risciacquiamo.

Se le macchie sono persistenti si può usare la combo candeggina, acqua e bicarbonato di sodio, mescoliamo in una bacinella contenente acqua. Acqua e candeggina delicata nelle stesse quantità e poco bicarbonato di sodio. Mescolare e poi trattiamo la zona con una spugnetta abrasiva, pulire più volte, ricorda di indossare i guanti! Si consiglia di usare la candeggina solo in casi estremi. Infine si potrebbe optare per del sapone di Marsiglia mescolato in acqua calda e con una spugna per i piatti sfreghiamo con energia e puliamo per bene le sedie.

Quante volte lavarle e come conservarle

Le sedie andrebbero pulite con una certa regolarità solo così brilleranno come non mai. Si consiglia di pulirle una volta alla settimana o dopo ogni utilizzo. Poi andrebbero conservate per bene all’ombra e lontane da zone umide e dureranno anni. Si sa che l’esposizione prolungata al sole potrebbe rovinarle. Non lasciare le sedie esposte al sole per mesi, metterle in garage o sotto una tettoia, in un deposito, l’importante è coprirle con un telo protettivo così da evitare che accumulano sporco.

