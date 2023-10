Scopette al cioccolato: la tua festa di Halloween sarà incredibilmente gustosa e divertente. Da fare in 10 minuti

Le scopette al cioccolato sono un dolcetto perfetto e divertente per una festa di Halloween: pronte in 10 minuti!

Halloween è alle porte ed è un momento perfetto per sbizzarrirsi con diverse ricette divertenti e preparazioni spaventose. Se stai cercando un modo per trasformare la tua festa di Halloween in un evento indimenticabile bisogna partire proprio dal cibo.

A tal proposito le scopette al cioccolato sono davvero perfette. Questi biscotti glassati a forma di scopa di strega sono molto semplici da preparare e faranno divertire adulti e bambini.

La ricetta delle scopette al cioccolato: perfette per Halloween

Una ricetta per preparare le scopette al cioccolato in soli 10 minuti: sarà un dolcetto per Halloween che farà un figurone. Ecco tutto il necessario per preparare circa 8 scopette al cioccolato, per una preparazione veloce e gustosissima.

Ingredienti per 8 biscotti:

150 g di farina di farro

60 g di zucchero di canna integrale

1 arancia

40 ml di olio di girasole

Sale

Ingredienti per la glassa:

50 g di cioccolato fondente

Per i manici delle scopette ci sono diverse alternative:

8 bastoncini di biscotto ricoperti di cioccolato

8 stick salati senza granelli di sale

8 grissini molto sottili

Dolcetti di liquirizia a bastoncini

Procedimento:

Spremere l’arancia e ricavarne circa 50 ml di succo. Poi grattugiare la scorza. In una ciotola, aggiungere la farina di farro, lo zucchero, il succo d’arancia, la scorza grattugiata, l’olio e un pizzico di sale e mescolare bene il tutto. Verificare la consistenza (dovrà essere simile a quella della pasta frolla) e lasciar riposare l’impasto in frigorifero per 30 minuti. Riportare l’impasto a temperatura ambiente e stenderlo aiutandosi con un mattarello. Andrà steso uniformemente in modo da ottenere uno spessore di 7-8 mm. Quindi, ricavare 8 triangoli e fare delle incisioni con il coltello, utili a simulare le frange delle scopette. Si può successivamente utilizzare uno stuzzicadenti o una cannuccia per creare un foro sull’estremità superiore di ogni scopetta e inserire un rotolino di carta forno per mantenere il foro aperto durante la cottura. Infornare le scopette a 180 °C per 12-15 minuti. Nel frattempo scogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o in microonde e mantenerlo bello caldo, in vista della cottura dei biscotti. Una volta sfornate le scopette, rimuovere i rotolini di carta forno e intingere solamente la parte superiore dei biscotti nel cioccolato sciolto. Prendere i bastoncini che sono stati scelti e infilarli nel foro delle scopette. Spennellare poi la zona di connessione con abbondante cioccolato. Lasciar raffreddare le scopette in frigorifero per circa 1 ora prima di procedere a servirle.

Cosa aspetti: sorprendi e delizia adulti e bambini con questi biscotti divertenti. Le scopette al cioccolato saranno le protagoniste della tua festa di Halloween!