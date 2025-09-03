Scongelare il freezer con il sale e un panno, chi l’avrebbe detto i risultati sono più che soddisfacenti

Quando finisce l’estate siamo un po’ tutti alle prese con le pulizie di casa, dopo un lungo periodo di vacanza è necessario. Non solo è importante pulire casa, ma anche gli elettrodomestici, la prima cosa che faccio è sbrinare il freezer così da averlo pulito e posso fare scorta di verdure di stagione, così da gustarle tutto l’anno. Scongelare il freezer è una faccenda domestica importante, non va sottovalutata.

Un freezer pulito non emanerà cattivi odori e funzionerà al meglio, si ridurranno anche i costi in bolletta. Non perdiamoci in chiacchiere ecco come scongelare in fretta e correttamente il freezer.

Come scongelare il freezer in fretta

Uno degli elettrodomestici più indispensabili in casa è il freezer, per far si che possa funzionare bene è necessaria la manutenzione. Almeno una volta l’anno va sbrinato così da averlo bello pulito così non emana cattivi odori e si eviteranno sprechi di corrente. Vediamo come procedere! È necessario pianificare lo scongelamento, così si ha il tempo di svuotare il freezer evitando spreco di cibo. In questo modo possiamo smaltire il cibo nei giorni precedenti allo sbrinamento.

La prima cosa da fare è staccare la spina di alimentazione così da sbrinarlo in tutta sicurezza. Poi andiamo ad aprire subito lo sportello e rimuoviamo i cassetti e i ripiani. Il cibo congelato va messo in borse termiche con mattonelle di ghiaccio. Solo così non si interromperà la catena del freddo. In mancanza di una borsa o busta termica, possiamo avvolgere i surgelati in panni e poi coperte per rallentare lo scongelamento.

Vista la fuoriuscita d’acqua dal congelatore si consiglia di mettere degli strofinacci o dei panni così assorbiranno l’acqua. Ovviamente più ghiaccio si è accumulato più acqua si perderà. Per velocizzare lo sbrinamento, se non è presente molto ghiaccio sulle pareti del freezer, metti dei panni imbevuti di acqua calda, basta immergerli in una bacinella con acqua calda, strizziamo e mettiamoli sui depositi di ghiaccio. Possiamo mettere anche più panni, vedrai che da lì a poco la brina si scioglierà.

Dopodiché rimuoviamo i panni una volta sciolto il ghiaccio. Appena sbrinato tutto il freezer possiamo procedere alla pulizia. In alternativa procedi così, metti in una bottiglia con spray acqua calda ( non bollente!) e il sale, chiudiamo e spruzziamo nel freezer completamente vuoto, chiudiamo lo sportello, lasciamo agire per una decina di minuti. Vedrai che il freezer si scongelerà in fretta. Non mettere mai il sale senza diluirlo potrebbe rovinare le guarnizioni. Se vuoi evitare lo sbrinamento del congelatore acquista il modello “no frost”.

Come pulire per bene il freezer

Una volta sbrinato il freezer si deve procedere alla pulizia con acqua e aceto di vino bianco, evitare sgrassatori e detergenti aggressivi. Ogni zona del freezer si può pulire così anche scomparti e cassetti. Puliamo poi con un panno di microfibra inumidito e asciughiamo prima di riporre tutto in freezer. Terminata la pulizia, possiamo rimettere i cassetti, chiudiamo lo sportello, inseriamo la spina del freezer e una volta raffreddato bene inseriamo il cibo.