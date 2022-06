Scarpe in sughero: 3 modelli di tendenza da sfoggiare

In questa come in ogni altra, le scarpe in sughero si ripresentano come un classico intramontabile da indossare, ma anche come sandali di tendenza! In particolare, i sandali in sughero conferiscono quel tocco rustico e ultra estivo ai nostri look, soprattutto quando si tratta di dare vita ad outfit da giorno, per girare in città o goderci la nostra vacanza al mare. Dai sandali bassi in sughero alle scarpe con zeppa, comode e di tendenza, scopriamo insieme 3 modelli di scarpe in sughero da indossare durante questa stagione calda!

Birkenstock in sughero: brutte ma cool

Se pensiamo alle calzature in sughero, la prima scelta a balenarci in testa sono loro, le Birkenstock, i sandali ugly, le scarpe brutte ma di tendenza per eccellenza durante questa estate. Dai modelli infradito a quelli con fasce, da quelle chiuse amatissime dalle celebrity che le sfoggiano anche assieme ai loro look casual, le Birkenstock sono confortevoli e tra i sandali bassi più diffusi e versatili da indossare per l’estate.

Foto Instagram | @birkenstock

In alto ma comode: le zeppe in sughero

Estate significa anche scarpe con zeppa: la scelta adatta a chi vuole concedersi qualche centimetro in più senza per questo rinunciare alla comodità. Tra i numerosi modelli di scarpe con zeppa, i sandali alti in sughero sono un vero e proprio must che non smette di ripresentarsi tra le scarpe di tendenza di ogni stagione calda. Dai brand di alta moda a quelli di fast fashion, sono tantissimi i marchi che propongono zeppe in sughero tra cui scegliere. Un esempio? Casadei, brand di calzature italiano per eccellenza.

Sandali con tacco in sughero: per altezze vertiginose

Per dare uno sprint in più al look, basta aggiungere una scarpa col tacco alto. Una verità che rimane assoluta anche quando si parla di scarpe in sughero. Per questo la nostra terza scelta ricade sui sandali con tacco in sughero. Alternativa ai sandali bassi o alle zeppe, alle scarpe mules o agli zoccoli in legno. Ma ricordate: le scarpe in sughero vanno con i look da giorno. Se doveste aver voglia di metterle anche di sera, però, non lo diremo a nessuno!