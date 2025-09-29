Data di scadenza dei cosmetici: quando è il momento giusto per dire addio?

Scopri tutto sulla scadenza dei cosmetici: cosa significa PAO, come leggere l’etichetta, come conservare i prodotti e come riconoscere se un cosmetico è scaduto.

Oggi parliamo della data di scadenza dei cosmetici, perché è importante? Molti pensano che i cosmetici durino all’infinito, ma ogni crema, fondotinta o mascara o altro prodotto cosmetico ha un limite di sicurezza.

Purtroppo usare prodotti scaduti può provocare danni alla pelle come irritazioni, infezioni, allergie e ridotta efficacia. La scadenza non è solo una formalità: è un indicatore chiave per proteggere la salute della pelle. Vediamo insieme cosa è il PAO, come leggere l’etichetta e come conservare i cosmetici correttamente.

Scadenza dei cosmetici: guida completa PAO e data di scadenza

Cosa è il PAO? Il PAO è un simbolo grafico presente sui cosmetici è periodo di utilizzo sicuro dopo l’apertura del prodotto. Come si riconosce? È semplice, osservare l’etichetta e quando si nota un barattolo aperto con un numero seguito dalla lettera “M”, ad esempio “12M”, che significa 12 mesi. Questo simbolo è obbligatorio ma solo per i prodotti con una durata di conservazione superiore a 30 mesi dalla produzione.

La data di scadenza invece viene indicata con la dicitura “EXP”, segnala il limite ultimo entro il quale il cosmetico può essere utilizzato in sicurezza, indipendentemente dall’apertura. Questa dicitura è obbligatoria per la durata inferiore a 30 mesi.

Come leggere bene l’etichetta dei cosmetici? Osservare il contenitore e vedere:

  • Simbolo PAO: Un barattolo aperto con un numero seguito da “M” (es. “6M” indica 6 mesi).
  • Data di Scadenza: Espressa nel formato “gg/mm/aaaa” o “mm/aaaa”, spesso accompagnata dalla dicitura “da usare preferibilmente entro”.

I prodotti cosmetici si devono conservare a temperatura in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. Dopo l’apertura assicurarsi che il contenitore sia ben chiuso per evitare contaminazioni. Ovviamente è necessario tenere puliti gli accessori per il make up come pennelli e spatole per prevenire la proliferazione di batteri.

Esempi di scadenza:

  • Mascara: 3-6 mesi
  • Creme viso: 6-12 mesi
  • Fondotinta liquido: 12 mesi
  • Rossetti: 12-24 mesi
  • Solari: massimo 12 mesi dopo l’apertura

Sai riconoscere un cosmetico scaduto?

Anche se il prodotto non ha superato la data di scadenza o il PAO, è importante verificarne lo stato, quindi procedere così.

  • Odore: se c’è un cambiamento nell’odore può indicare deterioramento, quindi buttare via.
  • Colore: se sono presenti alterazioni nel colore possono segnalare ossidazione o contaminazione. Il colore non potrebbe essere omogeneo.
  • Consistenza: il prodotto appare separato o ha cambiato consistenza, potrebbe non essere più sicuro da utilizzare. Buttare via!

È importante comprendere e rispettare le indicazioni di scadenza e PAO è fondamentale per garantire l’efficacia e la sicurezza dei cosmetici che usiamo ogni giorno. Leggere sempre bene ed attentamente l’etichetta, ma anche la conservazione corretta aiuta a mantenere la pelle sana e prevenire irritazioni o reazioni allergiche.

Vediamo in dettaglio cosa accade. Usare cosmetici scaduti può causare diversi problemi cutanei, più o meno gravi:

  • Irritazioni e rossori: la pelle reagisce a ingredienti degradati.
  • Allergie da contatto: soprattutto con conservanti e profumi alterati.
  • Acne e impurità: i batteri proliferano nei fondotinta e nelle creme.
  • Infezioni agli occhi: mascara o eyeliner scaduti sono tra i più pericolosi.
  • Perdita di protezione: con solari scaduti la pelle resta esposta ai raggi UV.
