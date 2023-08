Sbarbatello e giovanissimo: riconoscete il celebre attore in questo scatto? Oggi è un sex symbol

Qui è giovanissimo, senza barbara e ancora con un’aria da ragazzino. Oggi è uno degli attori più amati in Italia, diventato un vero sex symbol che fa impazzire tutte le donne: di chi si tratta?

A vederlo così senza il capello sale e pepe e la barba riesce quasi difficile immaginare chi sia questo celebre attore in foto. Nello scatto era davvero molto giovane, probabilmente un neo diciottenne, oggi è uno dei sex symbol più belli di Italia.

Attore dal grande talento, la sua è una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Anche l’amore gli va a gonfie vele, capito di chi si tratta?

Chi è l’attore in questa foto: da ragazzino a sex symbol d’Italia

Il ragazzo in foto è Luca Argentero da giovane, lo sguardo e l’espressione sono piuttosto riconoscibili. Sebbene da giovane ancora non fosse un sex symbol affermato come oggi, anche in questa foto da ragazzo si nota tutto il suo fascino.

E’ stato proprio Luca Argentero a condividere questo scatto da giovane. La foto ha ricevuto molti like e commenti e in tanti hanno ironizzato su quanto già promettesse da ragazzo. Oggi l’attore ha 45 anni e fascino da vendere, Argentero è uno di quegli uomini che più invecchia e più diventa bello.

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Luca Argentero di strada ne ha fatta davvero tanta. E’ diventato attore, ma ha fatto anche il modello e vanta anche esperienze come conduttore televisivo. Proprio recentemente Argentero ha raccontato in un’intervista quanto lo abbia aiutato essere bello.

Ha ammesso di non aver studiato recitazione e che sarebbe stato facilitato dal suo aspetto e che lui se ne sarebbe anche approfittato. Laureato in Economia ha spiegato di aver fatto il Grande Fratello per soldi. Poi è arrivata l’esperienza nella serie Carabinieri, dove è certo di essere stato preso per la sua bellezza.

Oggi si ritiene molto fortunato delle esperienze fatte e di come siano andate le cose: “Io sono stato e sono un uomo fortunatissimo. Ho recitato in film diretti da registi come Ozpetek, Comencini o Placido senza aver mai studiato recitazione per un solo giorno della mia vita”.

Sul set di Vacanze ai Caraibi ha conosciuto la sua attuale moglie, Cristina Marino. Assieme hanno avuto due figli, la prima Nina Speranza nata nel 2020 e il secondo Noè Roberto nato nel qualche mese fa, a febbraio del 2023. La carriera di Luca Argentero è un successo ma anche l’amore gli va davvero a gonfie vele, lui e la compagna sono innamoratissimi.