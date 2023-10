Sbarazzarsi dei punti neri è facilissimo: la soluzione fai da te per una pelle liscia e levigata

Un disagio estetico che colpisce tanto le donne quanto gli uomini: elenchiamo i rimedi più efficaci contro i punti neri.

Tra i disagi estetici più difficili da debellare, non possiamo non citare i fastidiosi punti neri. Si tratta infatti di impurità cutanee che si formano anche laddove si esegua una corretta e adeguata skincare routine quotidiana. E’ opportuno dunque procedere con una pulizia del viso periodica, in modo da evitarne l’accumulo.

A questo proposito, non è necessario investire denaro nella cura della pelle, è possibile infatti usufruire di ingredienti naturali e facilmente reperibili.

Punti neri, sei rimedi efficaci per debellarli definitivamente

Ci sarebbero alcuni rimedi naturali per eliminare – per sempre – i punti neri dalla propria pelle. Ecco cosa si può utilizzare:

Miele, zucchero di canna e limone: uno scrub naturale che consente di nutrire profondamente la pelle, liberare i pori ed eliminare le cellule morte. Unisci due cucchiai di miele, due di zucchero ed uno di succo di limone, dopodiché massaggia delicatamente la zona di interesse. Risciacqua e completa la skincare con una crema idratante e ristrutturante;