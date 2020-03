Icona di stile sin dagli anni ’90, quando si è fatta conoscere in tutto il mondo per il suo ruolo in Sex and the City, la splendida Sarah Jessica Parker spegne 55 candeline ed è sempre più affascinante. Tutti la amano: d’altronde, come sarebbe possibile altrimenti? È una delle donne più seguite su Instagram, dove ogni tanto dispensa i suoi consigli in fatto di abbigliamento. La sua passione? Le scarpe!

Sarah Jessica Parker, una carriera da urlo

Da bimba prodigio a star di Hollywood, Sarah Jessica Parker ne ha fatta, di strada. Ha iniziato quando aveva appena 8 anni, con uno spettacolo a Broadway. Le è piaciuto così tanto che ha persino costretto la sua famiglia a trasferirsi nel New Jersey per darle qualche possibilità in più. E in effetti, la sua carriera ne ha beneficiato.

Il debutto al cinema e in televisione risale agli inizi degli anni ’80, ma per lungo tempo è il teatro a darle le più grandi soddisfazioni. Il successo a livello internazionale è arrivato solamente nel 1998, quando Sarah Jessica Parker è stata selezionata per interpretare il ruolo di Carrie Bradshaw nella serie tv Sex and the City. Il resto è storia.

Da Carrie a Sarah: un’icona di stile

Sul set, Sarah ha dato vita ad una vera e propria glam addicted: Carrie Bradshaw aveva una cura maniacale per tutto ciò che riguardava il suo outfit, e questa impressione si è riflessa inevitabilmente anche sull’attrice statunitense che per tanti anni ne ha vestito i panni. Ma Sarah condivide davvero questa passione per lo stile con la sua eroina moderna?

In realtà, la star di Sex and the City ha un amore incommensurabile per le scarpe. Nel 2014, ha lanciato la sua linea intitolata SJP Collection, che possiede anche un proprio profilo Instagram. Scarpe elegantissime, tacchi vertiginosi e non solo: la collezione prevede numerosi accessori quali occhiali da sole, profumi e candele. Inutile dire che l’impresa si è rivelata un enorme successo.

Un compleanno con sorpresa

Il 25 marzo, Sarah Jessica Parker compie 55 anni. Come ha deciso di festeggiare? Con una bellissima sorpresa per i suoi fan: presto aprirà il suo primo negozio di scarpe a New York. E non ha scelto un luogo qualunque, bensì la storica sede di Manolo Blahnik sulla 54th Street, dove Carrie era solita fare shopping in maniera compulsiva.

L’annuncio, arrivato su Instagram pochi giorni fa, prevedeva l’apertura per il mese di aprile. Purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus è probabile che l’inaugurazione slitti di qualche settimana – o forse di qualche mese. Ma di certo l’attesa sarà ricompensata.