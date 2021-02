Sara Sampaio parla di Body Positivity con un video virale

Che la bellezza non sia solo una questione di proporzioni perfette, dovremmo saperlo tutte. Ma la verità è che, a furia di scorrere su Instagram immagini di corpi perfetti, tendiamo a giudicare il nostro corpo attraverso dei canoni di perfezione non solo inarrivabili, ma anche artificiosi. A dimostrarci quanto siano fallaci le immagini di perfezione che veicolano i social è questa volta Sara Sampaio, supermodella portoghese, altrimenti nota come uno degli Angeli di Victoria’s Secret.

Sara Sampaio lancia un messaggio body positive!

Con un video-messaggio diventato virale nel giro di pochissime ore, la supermodella portoghese ha incoraggiato i suoi 7,5 milioni di follower, non solo a essere più amorevoli nei confronti del proprio corpo, ma anche a giudicare meno quello degli altri. Bisogna trattare il proprio corpo e quello degli altri con maggior gentilezza: è questo il messaggio cardine che la modella portoghese ha voluto trasmettere ai suoi fan, unendosi al coro di voci e volti celebri che si stanno schierando negli ultimi mesi a sostegno della Body Positivity.

Il video che è diventato virale!

Il corpo cambia non solo per effetto di un filtro Instagram, ma ancora più banalmente a seconda della posizione in cui è immortalato, come mostra Sara Sampaio nel video condiviso sui social. Vestita di un semplice bikini nero, il volto struccato e i capelli scuri raccolti in uno chignon, la ventinovenne portoghese mostra come cambia il suo corpo, a seconda della della postura assunta. “I corpi che hanno questo aspetto, hanno anche questo altro aspetto“, ripete Sara, mostrando due angolazioni diverse.

La reazione dei fan

Inutile dire quanto il messaggio di Sara Sampaio sia stato apprezzato dai suoi follower, molti dei quali sono modelli e modelle, che si sono uniti alla voce della modella portoghese. “Ti voglio bene per questo!!! Grazie per aver mostrato angoli reali! Sei bellissima“, ha scritto la modella Jasmine Sanders. “Grazie mille per questo!!!! Ne avevo così tanto bisogno !!!” ha aggiunto una fan. “Apprezzo che tu sia stata così gentile e sincera da condividerlo con noi, sei bellissima“, si legge ancora tra le centinaia di commenti.