Salsa barbecue fai da te: ecco tutti gli ingredienti della ricetta originale

Un condimento delizioso che arriva fa impazzire l’America: come si prepara la salsa barbecue? Ecco gli ingredienti e la ricetta originale

Ogni paese ha i suoi punti di forza in fatto di cibo e ricette e l’Italia è sicuramente un’eccellenza del campo riconosciuta ovunque nel mondo. C’è però da ammettere che anche dall’estero giungono a noi pietanze delizioso che fanno davvero perdere la testa. Pensiamo, ad esempio, alla Cheesecake, ormai amatissima anche nel nostro bel paese. Negli Stati Uniti sono molto comuni creme e simili pensate per arricchire ogni tipo di pietanza, soprattutto la carne. Ecco allora la ricetta della salsa barbecue: gli ingredienti e il procedimento, da fare a casa in poche mosse.

Adatta a chi ama i sapori forti, decisi e gli aromi intensi, questa delizia è il condimento ideale per moltissimi piatti, dagli hamburger alla carne alla griglia, ma anche per contorni come le classiche patatine fritte. Prepararla è davvero facilissimo: ci farà innamorare.

La ricetta della salsa barbecue americana: ingredienti e procedimento

Ovviamente, a seconda dei gusti, potremmo scegliere di fare a meno di uno degli ingredienti, ma l’avvertimento è d’obbligo: affinché sia buona come “l’originale”, occorre seguire alla lettera la lista dell’occorrente e i vari passaggi. Nel giro di un quarto d’ora sarà pronta da gustare.

Ingredienti:

280 grammi di passata di pomodoro;

1 spicchio di aglio;

1 cipolla;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

2 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di aceto;

25 grammi di burro;

40 grammi di senape;

2 cucchiai di zucchero di canna;

1 cucchiaio di tabasco;

sale;

peperoncino;

1 cucchiaino di Worchestershire Sauce.

Per prima cosa occorre oleare una padella e aggiungere aceto, peperoncino e cipolla tritati. Una volta dorati si unisce il burro e poi l’aceto, lasciando che il composto sfumi per qualche secondo. Si passa allora ad aggiungere tutti gli altri ingredienti: la passata e il concentrato di pomodoro, la senape, lo zucchero di canna e così via. Tutto ad eccezione della salsa Worchestershire.

Si lascia cuocere a fiamma dolce per circa un quarto d’ora, rimescolando di tanto in tanto. Trascorso questo tempo, a cottura quasi ultimata, si unisce il cucchiaino di salsa. A questo punto si spegne la fiamma e si riversa il composto ottenuto in un frullatore. Si procede a ridurre il tutto in crema e poi si lascia raffreddare a proprio gusto. Aromatica, saporita e irresistibile!