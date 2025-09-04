Salmone al forno con verdure di stagione, lo hanno divorato in un secondo: e tu cosa aspetti?

Salmone al forno con verdure di stagione, quando la bontà del pesce incontra quella della terra. Questo piatto è quanto di meglio tu possa pensare per preparare una pietanza da poter gustare a pranzo oppure a cena. Il suo sapore avvolgente saprà piacere anche ai più piccoli, di solito un po’ restii a mangiare pesce.

Il salmone al forno con verdure di stagione è ottimo sia in estate che in inverno. È squisito e per nulla difficile da ultimare, per quanto riguarda la sua preparazione. C’è un mix di ingredienti tale da donare una consistenza speciale, tra il morbido ed il cremoso.

Come preparare il salmone al forno con verdure di stagione

Dovrai mettere insieme il salmone con una bella purea di patate e nel mezzo delle verdure fresche di stagione di tuo gradimento. Il tutto potendo contare su diversi altri ingredienti amplificatori di aromi.

Difficoltà facile

Tempo di preparazione: 15′

Tempo di cottura: 20′



Ingredienti per il salmone al forno con verdure di stagione

4 filetti di salmone fresco

800 g cavoletti di Bruxelles oppure 2-3 zucchine medio-grandi

3 patate grandi

1 cipolla

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

latte q.b.

succo di mezzo limone

erbe aromatiche fresche q.b. (prezzemolo, timo o origano)

Procedimento

Per preparare il salmone al forno con verdure di stagione, devi come prima cosa tagliare a fettine sottili un po’ di cipolla. Successivamente lava la zucchina ed i pomodori e tagliali a rondelle o a pezzetti, come più preferisci. Ora metti tutto in una ciotolina, aggiungi olio extravergine di oliva quanto basta, un pizzico di sale e di pepe se lo gradisci e il prezzemolo tritato che può essere sia fresco che essiccato. Mescola tutto delicatamente dal basso verso l’alto, così da non scomporre il tutto. Se preferisci puoi aggiungere anche altre spezie come timo oppure origano. Metti il composto in una padella antiaderente e lascia tostare per qualche minuto. Non appena il succo di limone sarà asciutto spegni la fiamma. Pulisci le patate da eventuali residui di terra, falle lessare in pentola fino a quando non risulteranno tenere di consistenza. Puoi fare la prova con una forchetta. Quindi le devi recuperare, poi schiacciale con uno schiacciapatate ed irrora con un po’ di latte, aggiustando di sale e pepe. Su una pirofila od una teglia ricoperta di carta forno spennella un filo di olio ed adagia i filetti di salmone. Ricopri poi con la purea di patate, le verdure, le spezie e mescola tutto. Ora spennella con un po’ di olio extravergine di oliva anche sulla superficie dei filetti di salmone. Spolvera nella quantità che preferisci anche del pangrattato in superficie, se lo preferisci, e metti a cuocere in forno in modalità ventilata preriscaldata per circa 15 o 20 minuti. Non appena sarà trascorso questo arco di tempo, a doratura della superficie raggiunta puoi sfornare il tuo salmone al forno con verdure di stagione e servirlo decorando con qualche fettina di limone. E se lo gradisci puoi anche aggiungere un ulteriore filo di olio extravergine di oliva.

per 4 persone

