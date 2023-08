Sabrina Salerno diva d’altri tempi: la foto amarcord in bianco e nero super sensuale

Spunta una foto di Sabrina Salerno che appartiene al passato e che sottolinea tutta la sua bellezza: diva di altri tempi, super sensuale

Nel corso degli anni quello di Sabrina Salerno è diventato uno dei nomi più celebri in assoluto. L’artista ligure ne ha fatta di strada nel tempo, arrivando a diventare una vera e propria autorità per quanto riguarda il panorama musicale italiano e non solo. Oggi tutti la conoscono per il suo talento incredibile unito alla bellezza mozzafiato, ma com’era da giovane?

Grazie alla sua splendida voce, Sabrina Salerno si è affermata come un’icona della scena dance nell’Italia degli anni ’80. I suoi brani hanno fatto ballare milioni di ascoltatori e sono tra i più amati ancora oggi. Da Sexy Girl a Boys (Summertime Love), fino a Hot Girl, My Chico e tante altre ancora, sono molte le canzoni che hanno reso celebre la Salerno.

Molto amata anche sul web, è qui che la cantante dà il meglio di sé per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che condivide quasi ogni giorno. Proprio sui social di recente è apparso uno scatto che non è di certo passato inosservato agli occhi dei fan, a giudicare dalla valanga di reazioni tra like e commenti. Di che cosa si tratta?

Sabrina Salerno, la foto del passato fa il giro del web

La foto in questione appartiene al passato e vede protagonista la Salerno in tutto il suo splendore. Nonostante lo scatto sia in bianco e nero, è impossibile non notare tutto il fascino e la bellezza della cantante, che nell’immagine era davvero molto giovane. Con un vestito bianco e i capelli legati, la Salerno posa appoggiata ad un grande baule, con altri mobili sullo sfondo.

Nata a Genova nel 1968, Sabrina Salerno figura tra le artiste più amate di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera la cantante ha accumulato una serie di esperienze, che spaziano dal mondo della musica a quello dello spettacolo. Di recente la Salerno ha preso parte a Ballando con le stelle, il rinomato show di Milly Carlucci che vede ogni anno sua schiera di vip cimentarsi nell’articolato mondo della danza. Nel corso dell’edizione del 2021, la bella Sabrina ha fatto sognare il pubblico a casa con la sua bravura incredibile, che le è valsa un meritatissimo terzo posto.

Attrice dall’incredibile talento, la Salerno ha recitato in film e serie tv di successo tra cui Grandi magazzini, Modalità aereo, ma anche Professione vacanze, Tutti gli uomini sono uguali e tanti altri ancora. E in questo scatto bianco e nero sembra proprio una diva d’altri tempi, regina di sensualità!