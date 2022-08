La gonna di Sabrina Ferilli è il vero must dell’estate

Quando la vediamo ci si illuminano gli occhi e vorremmo avere non solo il suo fisico scultoreo ma anche quel mix di veracità e sensualità che emana dalla punta dei piedi a quella dei capelli. Stiamo parlando ovviamente di Sabrina Ferilli, che ci ha dimostrato per l’ennesima volta che lei è la vera regina dello stile.

Se vi è sfuggita la gonna lilla con spacco dal suo feed Instagram, non temete: siamo qui noi a spiegarvi perché sarà il must dell’estate!

Il lilla è il colore perfetto per la nostra estate e la Ferilli lo sa!

C’è qualcuno che vorrebbe farci credere che alcuni outfit, o addirittura colori, non siano “appropriati” dopo una certa età. Discorsi antichi da sciure di periferia, anche perché ci basta guardare la 58enne Sabrina Ferilli sfoggiare la sua gonna lilla con spacco profondo per capire quanto essi siano delle vere e proprie baggianate.

Foto Instagram

La vita è alta e il modello aderente – con delle curve come le sue è super azzeccato – con uno spacco laterale che lascia intravedere lo stacco di coscia più sexy d’Italia. Questa è la splendida gonna lilla in pizzo che Sabrina Ferilli ha sfoggiato sul suo profilo Instagram e noi abbiamo già preso appunti!

L’abbinamento con le décolleté glitterate in pendant e la camicetta beige è top e il risultato è un look elegante e delicato, semplicemente perfetto per l’estate.