Sabrina Ferilli e l’incontro ravvicinato con Lenny Kravitz: “Eravamo entrambi vestiti”

Sabrina Ferilli, la bellissima attrice italiana insieme al cantante Lenny Kravitz: ecco in che occasione si sono incontrati. Le dichiarazioni.

Cosa ci fanno Sabrina Ferilli e Lenny Kravitz sullo stesso palcoscenico? Partiamo dal principio. Sabrina è una delle attrici di maggior talento della panorama italiano: una lunghissima carriera che la vede spaziare tra teatro, cinema e televisione ottenendo importanti riconoscimenti come il David, sei Nastri d’argento e il Globo d’oro. Una donna estremamente intelligente e sveglia, come dimostra durante tutti i suoi suoi interventi in cui con sagacia e ironia non manca mai nell’esprimere la sua opinione.

Sabrina nasce all’interno di una famiglia molto umile, dove si era soliti parlare discutere di ciò che accadeva nel mondo – queste le sue parole. è una donna che ha saputo affrontare le difficoltà e dove l’educazione è alla base di tutto. La voglia e il desiderio di fare l’attrice è arrivato sin da giovane anche grazie al supporto incondizionato dei genitori. Oggi la sua è una carriera vede alcuni dei film e delle fiction più famose delle cinema e della televisione italiana.

Sabrina Ferilli e Lenny Kravitz, incontro fra i due

Lui, Leonard Albert Kravitz, meglio conosciuto come Lenny è uno dei cantautori e dei produttori più famosi al mondo. Lo accomuna alla Ferilli il suo essere poliedrico, tant’è vero che accosta alla carriera di musicista quella di attore. Nei suoi brani, nelle sue canzoni dice di essersi ispirato a mostri sacri quali John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti come il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale rock maschile.

Altro aspetto in comune che hanno l’attrice e il cantautore è l’essere considerati dei veri e propri sex symbol: senza alcun dubbio, Sabrina è una delle donne più belle e più affascinanti in Italia. Allo stesso tempo, Lenny, è particolarmente apprezzato dal parterre femminile di ogni dove. Cosa ci fanno sul stesso palcoscenico?

A ricordare questo momento è stata proprio la Ferilli attraverso una condivisione sui social: l’attrice ha pubblicato un video ricordo del passato, dove presentava il cantante sul palcoscenico elogiandolo come uno dei migliori chitarristi al mondo. Proprio in quell’occasione Sabrina chiese a Lenny di poterle dare qualche lezione di chitarra.

Fu un momento molto particolare, dove di certo non è mancata la sensualità. In quell’occasione Sabrina non mancò di essere ironica e di commentare il tutto con sagacia. Inoltre, fece riferimento al titolo della canzone che parlava di un “cuore tranquillo” che, in quel caso si riferiva proprio al cuore di Lenny – nonostante l’apparenza rock e tormentata.