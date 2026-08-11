Sabbia del mare ovunque dopo la spiaggia? 3 trucchi per evitare di portarla a casa

Teli pieni di sabbia, costumi che sembrano averne raccolta una quantità infinita e borse da spiaggia che, una volta appoggiate sul pavimento, lasciano dietro di sé una piccola duna. Eliminare completamente la sabbia prima di lasciare la spiaggia è praticamente impossibile, ma con tre semplici accorgimenti possiamo evitare di portarne a casa buona parte.

Comincia ancora prima di lasciare la spiaggia

L’errore più comune è piegare immediatamente il telo dopo esserci alzati. Se è ancora umido, la sabbia rimane attaccata alle fibre e finirà inevitabilmente nella borsa. Prima di riporlo, quindi, lasciamolo asciugare qualche minuto al sole e scuotiamolo energicamente lontano dalle altre persone. Quando il tessuto è asciutto, gran parte dei granelli tende a staccarsi molto più facilmente.

Il secondo trucco riguarda invece piedi e gambe. La sabbia aderisce soprattutto quando la pelle è bagnata, quindi utilizzare subito l’acqua per eliminarla può ottenere l’effetto contrario se poi dobbiamo attraversare nuovamente la spiaggia. Meglio aspettare di essere vicino all’uscita e lasciare asciugare bene la pelle prima di spazzolare via delicatamente i granelli con un asciugamano asciutto o una piccola spazzola morbida destinata esclusivamente a questo utilizzo.

C’è poi un vecchio espediente diventato particolarmente popolare: utilizzare una piccolissima quantità di amido di mais sulla pelle asciutta per assorbire l’umidità residua e facilitare il distacco della sabbia. Va applicato soltanto sulla pelle integra, evitando viso, occhi, ferite e inalazione della polvere, soprattutto nel caso dei bambini.

Il trucco salva borsa, macchina e pavimento di casa

Possiamo liberarci della sabbia dai piedi e scuotere perfettamente il telo, ma spesso il vero colpevole è proprio il contenitore nel quale abbiamo trasportato tutto. Sul fondo della borsa da mare si accumulano granelli per l’intera giornata e, quando arriviamo a casa, finiscono inevitabilmente sul pavimento.

Il terzo trucco consiste quindi nel separare tutto prima di partire. Costumi e teli ancora umidi possono essere sistemati in sacche impermeabili dedicate, mentre giochi, ciabatte e oggetti pieni di sabbia dovrebbero essere scossi e riposti separatamente. Una borsa da spiaggia in materiale lavabile o traforato può inoltre rendere molto più semplice eliminare i granelli prima ancora di salire in macchina.

Una volta arrivati a casa, resistiamo alla tentazione di svuotare immediatamente tutto sul pavimento. Se possibile, apriamo la borsa all’esterno, sul balcone o in uno spazio facile da pulire e scuotiamola prima di portarla nelle altre stanze.