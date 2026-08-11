Le lasagne di Ferragosto, che fai non le prepari anche tu?

Ricche, filanti e irresistibili: le lasagne di Ferragosto sono uno dei grandi classici della tavola estiva, il primo piatto che riunisce tutta la famiglia nel giorno più atteso dell’anno. Quando arriva Ferragosto, la lasagna fatta in casa diventa protagonista del pranzo di festa. È una ricetta che profuma di tradizione, di domeniche in famiglia e di lunghe preparazioni condivise. Ogni territorio ha la sua versione, ma tutte hanno un elemento in comune: strati generosi di pasta, un condimento ricco e una superficie dorata e gratinata che conquista già al primo sguardo. Preparare delle lasagne di Ferragosto perfette richiede un po’ di tempo, ma il risultato ripaga ogni sforzo. Il segreto è realizzare ogni componente con cura, dalla salsa al ripieno …

Ricche, filanti e irresistibili: le lasagne di Ferragosto sono uno dei grandi classici della tavola estiva, il primo piatto che riunisce tutta la famiglia nel giorno più atteso dell’anno.

Quando arriva Ferragosto, la lasagna fatta in casa diventa protagonista del pranzo di festa. È una ricetta che profuma di tradizione, di domeniche in famiglia e di lunghe preparazioni condivise. Ogni territorio ha la sua versione, ma tutte hanno un elemento in comune: strati generosi di pasta, un condimento ricco e una superficie dorata e gratinata che conquista già al primo sguardo.

Preparare delle lasagne di Ferragosto perfette richiede un po’ di tempo, ma il risultato ripaga ogni sforzo. Il segreto è realizzare ogni componente con cura, dalla salsa al ripieno fino alla besciamella, alternando gli ingredienti in modo equilibrato. Una volta sfornate, le lasagne devono riposare qualche minuto prima di essere servite, così da risultare compatte, cremose e ancora più gustose.

Ingredienti della ricetta

500 g di sfoglie per lasagne.

700 g di carne macinata mista.

700 ml di passata di pomodoro.

1 cipolla.

1 carota.

1 costa di sedano.

Olio extravergine d’oliva.

1 litro di besciamella.

400 g di mozzarella ben sgocciolata.

150 g di Parmigiano Reggiano grattugiato.

Sale.

Pepe nero.

Qualche foglia di basilico fresco.

Procedimento passo passo della ricetta

Prepara un soffritto con cipolla, sedano e carota tritati finemente, quindi aggiungi la carne macinata e falla rosolare fino a quando sarà ben dorata.

Unisci la passata di pomodoro, regola di sale e pepe e lascia cuocere il ragù a fuoco dolce fino a ottenere un sugo corposo e ben ristretto.

Taglia la mozzarella a cubetti e lasciala sgocciolare accuratamente, così da evitare che rilasci troppa acqua durante la cottura.

Se utilizzi sfoglie fresche già pronte puoi procedere direttamente all’assemblaggio; se necessario, sbollentale rapidamente seguendo le indicazioni del produttore.

Stendi un velo di besciamella sul fondo della pirofila, aggiungi uno strato di pasta e distribuisci ragù, mozzarella, Parmigiano e altra besciamella.

Continua ad alternare gli strati seguendo lo stesso ordine fino a terminare tutti gli ingredienti.

Concludi con abbondante besciamella, Parmigiano grattugiato e qualche fiocchetto di mozzarella per ottenere una gratinatura ancora più invitante.

Cuoci in forno già caldo fino a quando la superficie sarà ben dorata e leggermente croccante.

Una volta cotte, lascia riposare le lasagne per almeno 15 minuti prima di tagliarle, così manterranno perfettamente la loro forma.

Servile ben calde, accompagnandole con un contorno di stagione o una fresca insalata per completare il pranzo di Ferragosto.

Le lasagne di Ferragosto sono molto più di un semplice primo piatto: rappresentano il piacere di stare insieme, la tradizione tramandata di generazione in generazione e il gusto autentico della cucina italiana. Prepararle in casa significa portare in tavola un simbolo della festa, capace di mettere d’accordo tutti gli ospiti con i suoi strati ricchi, cremosi e irresistibilmente filanti. Se vuoi rendere speciale il pranzo di Ferragosto, questa è senza dubbio una delle ricette che non può mancare.