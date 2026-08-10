Macchie sulla pelle, quando bisogna preoccuparsi? I segnali che non dovremmo ignorare

Una nuova macchia sul viso, un piccolo segno comparso sulla mano oppure una zona della pelle che improvvisamente cambia colore. Capita spesso di accorgersene quasi per caso, magari davanti allo specchio o dopo una giornata trascorsa al sole, e la prima reazione è chiedersi se sia normale.

Nella maggior parte dei casi le macchie cutanee possono avere cause comuni, dall’esposizione solare ai cambiamenti ormonali fino al naturale trascorrere del tempo. Questo, però, non significa che vadano sempre ignorate: imparare a osservare la propria pelle può aiutarci a capire quando è arrivato il momento di rivolgersi al dermatologo.

Quando una macchia cambia, è meglio farla controllare

Non è tanto la presenza di una macchia a doverci allarmare, quanto soprattutto la sua evoluzione. Un segno che compare improvvisamente, aumenta rapidamente di dimensioni oppure modifica forma, colore o superficie merita una valutazione medica. Lo stesso vale quando una lesione sanguina senza una causa evidente, forma ripetutamente una crosta, provoca prurito persistente, dolore o non tende a guarire.

Quando si parla di nei, può essere utile ricordare la cosiddetta regola ABCDE: asimmetria, bordi irregolari, colore non uniforme, diametro ed evoluzione. Proprio quest’ultimo elemento è particolarmente importante: qualsiasi cambiamento evidente rispetto all’aspetto abituale dovrebbe essere mostrato a un dermatologo.

Questo non significa che una macchia con una di queste caratteristiche sia necessariamente un melanoma o un’altra patologia. Molte alterazioni cutanee sono benigne e soltanto una visita specialistica, eventualmente accompagnata dalla dermatoscopia, può stabilirne la natura.

Il sole lascia il segno sulla pelle anche con il passare degli anni

L’esposizione ai raggi ultravioletti è uno dei fattori che maggiormente favoriscono la comparsa di alterazioni della pigmentazione e il fotoinvecchiamento. Le macchie solari possono diventare più evidenti soprattutto su viso, mani, décolleté e altre zone rimaste esposte per anni. Per questo la protezione solare non dovrebbe essere considerata soltanto qualcosa da utilizzare durante una giornata al mare.

Osservare periodicamente la pelle è altrettanto importante, senza dimenticare zone meno visibili come schiena, cuoio capelluto, pianta dei piedi e spazio tra le dita. In presenza di numerosi nei, familiarità per melanoma o altri fattori di rischio, sarà il dermatologo a stabilire la frequenza più appropriata dei controlli.

C’è poi un errore da evitare: tentare di eliminare una macchia con acidi, prodotti schiarenti aggressivi o rimedi casalinghi prima di sapere di cosa si tratti. Coprire o modificare una lesione può ritardare una valutazione corretta.

Guardare la propria pelle, quindi, non significa vivere con il timore di ogni piccolo cambiamento. Significa conoscerla abbastanza da accorgersi quando qualcosa appare diverso dal solito. E quando una macchia cambia rapidamente, sanguina, non guarisce o semplicemente ci insospettisce, il controllo dermatologico rimane la scelta più sicura.