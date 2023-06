Rughe statiche, spia d’allarme di una carenza particolare

Con l’avanzare dell’età, compaiono le prime rughe d’espressione: si tratta della manifestazione di una carenza particolare.

L’invecchiamento cellulare rappresenta un naturale processo fisiologico, che sicuramente non si può contrastare. Possiamo tuttavia rallentare i suoi effetti sull’epidermide. Con l’avanzare dell’età infatti, cominciano a formarsi le prime rughe d’espressione, nate fondamentalmente da una mancanza di elasticità della pelle. Le vip, ad esempio, utilizzano una crema a base botulinica per rilassare i muscoli del viso, ridimensionando appunto i segni sulla cute.

Da Kate Middleton, alla Regina Camilla, fino ad arrivare a Michelle Obama – tutte loro sfruttano le proprietà dell’Acmella Oleracea, una pianta che funge da anestetico leggero. Ad ogni modo, quando parliamo di mancanza di elasticità, facciamo riferimento ad una carenza ben precisa. Laddove il nostro viso cominci a presentare le rughe statiche, dunque, è opportuno cercare i prodotti cosmetici che possiedano una determinata sostanza.

Rughe statiche, effetto collaterale di una carenza ben precisa

Ebbene sì, le rughe d’espressione derivano dalla carenza di collagene. Parliamo della proteina maggiormente prodotta dal corpo, che contribuisce alla compattezza del tessuto connettivo. Con l’avanzare dell’età, la sua produzione si ridimensiona, danneggiando la tonicità dell’epidermide. Per questo motivo, gli esperti del settore beauty raccomandano l’assunzione di integratori specifici, oltre che l’applicazione di prodotti la cui formulazione contiene l’acido ialuronico.

Quando parliamo di acido ialuronico, facciamo riferimento ad una sostanza naturale prodotta dall’organismo, che ci consente di mantenere idratati i tessuti della pelle. In mancanza di questa, l’epidermide si secca e manifesta precocemente i segni del tempo. La combo di collagene ed acido ialuronico rappresenta un toccasana per le pelli mature, contrasta efficacemente gli effetti dell’invecchiamento e ci consente di mantenere un viso sano e tonico anche con l’avanzare dell’età.

Un ruolo fondamentale è giocato dalla skincare routine: partiamo dalla detersione profonda e da uno scrub settimanale, utile a rimuovere le cellule morte; dopodiché, è utile applicare un siero alla vitamina C, fondamentale per illuminare il viso e favorire il rinnovo cellulare; utilizziamo infine una crema a base di acido ialuronico per idratare profondamente i tessuti.

A questo punto, potete scegliere se assumere degli integratori di collagene (solo su consiglio del medico o del farmacista) oppure se utilizzare un ulteriore prodotto di cosmesi che contiene la famosa proteina. È importante infine seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di vitamine e sali minerali utili al corretto funzionamento dell’organismo.