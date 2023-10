Rughe della marionetta, cosa sono e cosa fare (anche da casa) per poterle ridurre notevolmente

Le rughe della marionetta sono molto visibili per questo è fondamentale sapere cosa sono per prevenirle o ridurle dopo la comparsa.

Le rughe della marionetta sono quei segni particolarmente visibili che si vanno a generare di lato al viso, in particolare al di sotto della bocca. Queste sono nasolabiali e possono comparire in alcune persone, non in tutte poiché dipendono molto da una questione propriamente genetica.

Le rughe di questo tipo talvolta partono proprio al di sotto del naso e arrivano agli angoli della bocca, dando proprio l’impressione che sia la bocca di una marionetta, da cui appunto prendono il nome. Ci sono tecniche fonamentali per evitarne o limitarne la comparsa e soprattutto intervenire quando si sono formate.

Rughe della marionetta: come eliminarle

Sicuramente il tipo di rughe che si sviluppano in ogni persona hanno un elemento di tipo genetico e sono per questo motivo diverse da persona a persona. Intervengono però anche altri fattori come il fumo di sigaretta, il sole, perdita di collagene ed elastina. Quindi ci sono una molteplicità di condizioni che possono determinarne la comparsa nel tempo.

Coloro che hanno la pelle poco elastica e molto sottile potrebbero avere rughe profonde in questa zona, sicuramente i raggi del sole peggiorano le cose perché ne favoriscono la formazione. Il fumo accelera l’invecchiamento della pelle, quindi non solo mancanza di collagene ed elastina sono un problema, anche questo rende la pelle più suscettibile. Anche i movimenti che vengono fatti con la bocca aiutano in qualche modo a peggiorare la condizione, comunque si può intervenire per migliorare attivamente il problema.

La prima cosa da fare è andare a rinforzare i muscoli del viso quindi fare quegli esercizi che possono aiutare a ripristinare l’elasticità. Sorridere molto forzatamente, come se fosse un esercizio, almeno 15 volte al giorno permette di attivare tutta la muscolatura di questa parte del viso. Si può fare anche l’esercizio delle labbra a tubo, praticamente basta solo stringere e schiacciare la bocca come se si formasse un tubo, 10 secondi e poi rilasciare almeno 10 volte.

Dal punto di vista generale invece è fondamentale l’idratazione, l’unico strumento reale per poter limitare i solchi sul viso. Usare una buona crema idratante aiuta sempre, in particolare prodotti a base di acido ialuronico perché questo trattiene molto l’umidità e quindi aiuta la pelle e previene i danni causati dai raggi solari. Anche l’alimentazione permette di migliorare la condizione, in particolare vanno consumate noci, verdura e pesce.