Con questo trucco si guadagnano 10 anni: il taglio di capelli giusto per sembrare più giovani

Sembrare più giovani è possibile grazie all’acconciatura giusta: ecco quali scegliere per guadagnare 10 anni.

Ogni donna vorrebbe poter mantenere un aspetto giovane anche quando inizia ad andare avanti con l’età, in modo tale da mantenere un aspetto delicato e fresco.

Di solito si fa affidamento a vari prodotti di bellezza, che dovrebbero aiutare a tenere sotto controllo la comparsa delle rughe e che dovrebbero permettere di avere una pelle più tonica e voluminosa. Quello che però molte donne ignorano è il fatto che, anche un’acconciatura corretta per il proprio viso e che sappia come mettere in risalto i giusti punti, sia in grado di aiutare a perdere fino a 10 anni di età. Esistono infatti alcuni tagli di capelli che danno un aspetto molto giovanile e sapere quali sono può aiutare a raggiungere l’obiettivo che si sta perseguendo.

Ecco i 3 tagli di capelli che aiutano a sembrare più giovane

• Il pixie cut: in questo modo i capelli sono particolarmente corti e un corniciano alla perfezione il viso. Grazie a questo taglio si può andare a donare volume alle zone più spente del proprio viso mettendo in risalto gli occhi e gli zigomi, e al tempo stesso si può ottenere un’acconciatura voluminosa e che eviti di schiacciare alcune zone come il naso o il mento. Dato che in questo caso i capelli sono così corti si tratta di una scelta audace da prendere

• Il bob al mento: in italiano questo termine si può tradurre con “caschetto” e si tratta di un taglio di capelli molto giovanile e sempre alla moda. È un taglio abbastanza sbarazzino e che permette di donare un movimento, visto che si può giocare con la direzione delle punte delle ciocche vicine al mento. Inoltre, è adatto sia per chi ha i capelli lisci sia per chi li ha mossi o ricci. È in grado anche di donare un aspetto sofisticato e al tempo stesso abbastanza casual

• I capelli lunghi e mossi: per tutte le donne che invece non vogliono davvero dover rinunciare alla loro chioma lunghissima e folta, anche i capelli tenuti più lunghi possono aiutare a ringiovanire il viso, ma bisogna evitare di compiere alcuni errori. Infatti, è meglio evitare un taglio alla pari e scegliere invece delle scalature, così come bisogna dire no ai capelli schiacciati sulla fronte e scegliere invece una piega con cui si può giocare con le onde e le lunghezze. Si può sciogliere anche una frangia sbarazzina per ottenere ottimi risultati