Rudy Zerbi, la svolta sportiva: dopo il padel una nuova passione

Rudy Zerbi stupisce tutti con la sua nuova passione: a che sport si dedica dopo il padel? Il coach di Amici non riesce proprio a stare fermo.

Il suo è uno dei nomi più conosciuti nel mondo della musica e non solo. Rudy Zerbi si è ormai affermato come una star a tutti gli effetti, complice non solo il talento incredibile ma anche la simpatia che da sempre lo contraddistingue. Ad aumentare ancora di più la sua notorietà c’è anche Amici, il celebre talent condotto da Maria De Filippi.

Nella scuola più seguita di Canale 5, Rudy Zerbi veste i panni di coach di canto, al fianco di colleghi illustri del calibro di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Qui Zerbi mette a disposizione dei giovani talenti emergenti tutta la sua esperienza e professionalità, per scoprire chi saranno le nuove star del futuro. Amatissimo sul piccolo schermo, il coach di canto è una vera star anche sui social.

Rudy Zerbi, ha deciso di cambiare sport?

Zerbi vanta una fama non di poco conto, a giudicare dalla quantità di fan che lo seguono sui social. In particolare, è su Instagram che il conduttore dà il meglio di sé, per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che condivide. Proprio qui sono apparse di recente alcune immagini che hanno attirato l’attenzione per un motivo ben preciso.

Di che cosa si tratta? I fan di lunga data conoscono bene la passione di Rudy Zerbi per lo sport. Nello specifico, il conduttore lombardo è un grade amante del padel, uno sport che pratica con costanza ormai da diverso tempo. Solo di recente Zerbi ha deciso di allargare i suoi orizzonti in fatto di attività sportiva, condividendo una foto sui social che ha attirato parecchio l’attenzione.

Nello scatto, apparso sulle storie Instagram di Zerbi, si vede il noto coach di Amici mentre pratica uno sport che non è il padel. “Se dopo il padel mi dessi al polo?”, ha scritto il simpatico Rudy sulla foto apparsa online. Nell’immagine si vede Zerbi in un noto club di polo, probabilmente mentre assiste ad una partita. Ancora una volta il conduttore ha scherzato con il suo affezionatissimo pubblico, ormai abituato al senso dell’umorismo del conduttore.

Classe 1969, Rudy Zerbi non è solo un amatissimo coach di Amici. Nella sua carriera l’artista originario di Lodi vanta una serie di esperienze nel campo della musica e della produzione, per poi passare al mondo del piccolo schermo. Qui Zerbi è uno dei volti amatissimi non solo di Amici ma anche di Tu sì que vales, il celebre show che lo vede nei panni di giurato.