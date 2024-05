L’outfit da indossare oggi è qui

Un look dai colori freschi e semplici, stiamo parlando di un abbinamento tanto amato dalle donne di tutte le età: il bianco e il blu. Il look del giorno è elegante e raffinato, puoi indossarlo per andare in ufficio o per un incontro importante.

Puoi renderlo casual o chic in base alla scelta delle scarpe, quindi non ti resta che leggere i nostri suggerimenti e sfoggiare con stile il tuo outfit del martedì!

Il look del giorno è bianco e blu

Molto probabilmente sono due colori che tra di loro non hai mai pensato di abbinare, eppure il blu e il bianco sono due nuances che vanno molto di moda in questo periodo. Per il look del martedì vogliamo suggerirti di indossare queste due tonalità scegliendo una camicia blu o una blusa semplice e fresca in una delle sfumature di questa tonalità tanto raffinata.

Il blu è un colore da non lasciarsi sfuggire, puoi indossarlo tutto l’anno purché venga abbinato nel modo corretto. Se non sai come abbinare il blu, non perdere i nostri consigli di stile: troverai tante foto e ispirazioni per i tuoi look di tutti i giorni.

Al posto della camicia blu, se cerchi qualcosa di più casual chic, potresti indossare la classica t-shirt bianca che va tanto di moda ora e dare al look quel tocco di classe con un blazer blu. Anche così il risultato finale sarà più che sorprendente, specialmente se non sai che tipo di capospalla indossare per l’occasione!

Abbina, quindi, la camicia o la t-shirt scelta ad un pantalone total white, un indumento della primavera estate da avere assolutamente nel guardaroba. Leggero, fresco e giovanile, il pantalone bianco è uno di quei capi d’abbigliamento che non potrà mancare nei tuoi look di mezza stagione.

Inoltre, una volta scelto un pantalone fresco e versatile potrai indossarlo anche d’estate per i tuoi look da sera! Per la giornata di oggi ti suggeriamo di abbinarlo in questo modo, altrimenti lasciati ispirare dai look con i pantaloni bianchi suggeriti dalle influencer e fashion lover!

Non ti resta che scegliere gli accessori. Per le scarpe puoi optare per un sandalo gioiello oppure per una sneaker di tendenza, tutto dipenderà dall’effetto finale che vorrai ottenere. Indipendentemente da ciò che andrai a fare, scegli una borsa marrone grande in stile shopping bag, quindi da portare a mano. Il look del giorno è completato, una volta indossato non potrai fare a meno di replicarlo!