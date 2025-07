Rotolo farcito pronto in pochi minuti: la ricetta salva cena di cui non sapevi di aver bisogno

Facile e veloce, una volta provata questa ricetta non potrai più farne a meno: scopri come ottenere un rotolo di salmone e Philadelphia cremoso e saporito

Perfetto per arricchire un buffet o da portare come pranzo al sacco al mare o in ufficio, questo rotolo di salmone e Philadelphia salverà senza ombra di dubbio il tuo pranzo di domani.

Preparare questa ricetta è molto semplice: ti basterà seguire passo dopo passo il procedimento qui sotto e, in men che non si dica, potrai portare in tavola uno dei piatti più gustosi da gustare in ogni stagione dell’anno. Una ricetta per tutto l’anno da tirare fuori nelle occasioni speciali!

Scopri insieme a noi come poter preparare il rotolo di salmone e Philadelphia per tutta la famiglia.

Come preparare il rotolo di salmone e Philadelphia per il tuo pranzo al sacco

Se stai preparando un menù di pesce per un pranzo o una cena con amici e parenti, il rotolo di salmone e Philadelphia è un’ottima proposta come antipasto. Tutto quello che dovrai fare è rimediare una confezione di pancarrè, il classico pane utilizzato per i tramezzini, del salmone affumicato a fetta e una crema spalmabile a piacere.

In commercio trovi anche la Philadelphia aromatizzata alle erbe, perfetta per rendere il tuo rotolo ancora più sfizioso e saporito. A questo punto non ti resta che seguire la nostra ricetta per ottenere delle girelle strepitose!

Ingredienti

4 fette lunghe di pancarrè

250 gr di salmone affumicato

200 gr di Philadelphia

80 gr di granella di pistacchi

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere le fette di pancarrè e appiattirle con l’aiuto di un mattarello. Posizionale sulla pellicola da cucina. Quindi, prendi la crema spalmabile Philadelphia e farcisci tutte le fette di pane. Metti da parte un po’ di crema perché ti servirà anche dopo. Disponi le fette di salmone e arrotola dal lato corto aiutandoti con la pellicola. A questo punto dovrai sigillare bene i rotoli e metterli in frigorifero per circa 2 – 3 ore. Una volta rassodati, dovrai ricoprirli con la Philadelphia, in alternativa puoi usare anche la maionese. Passali nella granella di pistacchi e taglia a fette. Avrai ottenuto delle girelle farcite da leccarsi i baffi!

Puoi conservare il rotolo in frigorifero e servirlo quando ti sarà più comodo. Se ti serve per il pranzo, ti consigliamo di prepararlo la sera prima: gli ingredienti avranno il tempo di amalgamarsi bene e il rotolo risulterà ancora più saporito!

Per arricchire il tuo antipasto, ti consigliamo di provare anche i finger food con salsa tonnata da preparare in pochissimi minuti.