Rosy Chin, come ha fatto a perdere 60 kg: l’ammissione incredibile

Rosy Chin ha perso perfettamente 60 kg anche se non sembrerebbe: ecco come ha fatto e cosa ha ammesso di assurdo.

Rosy Chin è uno dei personaggi più popolari dell’edizione attuale del Grande Fratello. La concorrente ha raccontato qualcosa che ha scioccato tutti ovvero come ha fatto a perdere oltre 60 kg: ecco le sue bizzarre parole.

Se siete fan del Grande Fratello non potete non aver visto una delle protagoniste assolute, Rosy Chin. La donna infatti è una delle concorrenti più seguite dell’edizione condotta da Alfonso Signorini e alcune delle sue parole appaiono anche abbastanza assurde: ecco cosa ha rivelato in merito alla sua attuale condizione fisica. Ha ammesso di aver perso 60 kg, ecco come.

Rosy Chin e la dieta dimagrante per perdere 60 kg: ecco come ha fatto

Una delle concorrenti Nip del Grande Fratello, qualche anno fa era molto diversa infatti sui suoi profili social si possono trovare ancora delle fotografie. La ragazza ha raccontato durante il corso del reality di aver avuto problemi di alimentazione. “Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico, ogni problema lo annegavo nel cibo, ero completamente differente, avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità addosso”. Insomma un momento no nella sua vita diventava semplicemente un’occasione per potersi sfogare sul cibo, fino a quando non è prevalso altro, ovvero l’amore per i suoi figli”. Rosy Chin ha raccontato il suo calvario durante la trasmissione e ha colpito tutti soprattutto per alcune parole.

“Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini. Avevo bisogno di rinascere, il cibo è diventato il mio più grande alleato, ho portato la mia esperienza tra due tradizioni così diverse, da creare una fusione unica”. Il vero movente che l’ha spinta a ritrovare la forma fisica sono stati quindi i figli. La cuoca cinese si è sottoposta anche a un intervento per rimuovere i chili in eccesso e ha poi ritoccato sia il seno che il viso. Durane il corso del Grande Fratello ha rivelato poi un retroscena che ha colpito tantissimo.

Sapete come fa oggi per mantenersi in forma? Mangia pochissimo, come un uccellino, come lei sessa ha dichiarato in trasmissione. Da quello che appare infatti non sembra essere un’appassionata di fitness e quindi l’unico modo per non mettere di nuovo tanti chili è quello di mangiare pochissimo. Le sue parole hanno colpito tutti però perché non è certamente una scelta sana!