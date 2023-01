Rossetto glitter, la tendenza inverno del 2023

Brillante e luccicante, il rossetto glitterato ha fatto il salto dalle passerelle alle routine quotidiana di tutte le donne e sta per affermarsi come la tendenza per l’inverno 2023.

Che sia per la notte di Capodanno o per la vita di tutti i giorni, con il rossetto scintillante dai al tuo look un tocco fashion.

Il rossetto glitter: il viola

glitterlipsitalia | Instagram



Il rossetto glitterato crea un incantevole effetto scintillante. Le particelle di glitter trasformano il trucco preferito dalle donne, in un modo per brillare e non passare inosservate .

Se lasci gli occhi con un make up naturale e semplice, il glitter per le labbra donerà a ogni outfit un tocco stravagante.

I rossetti glitterati attirano l’attenzione. Che si tratti di colori insoliti e accattivanti, come il viola in foto, o di toni più neutri, questi rossetti conferiscono al trucco un certo grado di stravaganza.

Il rossetto glitter: il nude

lucido glitter Kikomilano | Instagram

Anche il lucidalabbra può essere glitterato e, se sui toni neutri del nude, può diventare non solo cool, ma anche molto elegante, l’ideale per ogni evento, ma anche per la vita di tutti i giorni.

I rossetti glitter attirano l’attenzione e danno al tuo trucco una certa stravaganza. Il look ricorda lo stile glam rock dei selvaggi anni ’80 ed è tornato prepotentemente di moda in questo inverno 2023.



Bisogna fare attenzione quando si applica il glitter per labbra in modo che le sfumature accattivanti brillino alla perfezione. Ecco come funziona: