Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: dopo Uomini e Donne, notte magica a Roma, beccati così

Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Alessandro e Roberta di Uomini e donne: la coppia ormai non si nasconde più

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno ripreso a frequentarsi. Ormai, come già avevano anticipato gli spoiler circolati in rete delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, i due ex hanno deciso di darsi una seconda chance. Proprio nei giorni scorsi abbiamo assistito al ritorno dell’ex di Ida Platano prendere parte al parterre.

Il giovane salernitano dopo aver avuto un duro confronto con la tronista ha ammesso di avere un conto in sospeso con Roberta e di voler chiarire delle cose con lei. Beh, a quanto pare i due si stanno frequentando e tutto, come mostrano anche le immagini sotto postate, tutto procede a gonfie vele.

Alessandro e Roberta avvistati insieme: prosegue la frequentazione tra i due protagonisti di Uomini e donne

La Di Padua e Alessandro sono stati avvistati assieme ancora una volta. La scorsa settimana la coppia è stata vista insieme a Cassino, città della dama, mentre pochi giorni fa i due sono stati beccati in un noto locale della Capitale, il Love Bar. La foto è stata condivisa sui social da Deianira Marzano e quindi conferma le anticipazioni circolate già in rete delle ultime registrazioni dei due protagonisti del Trono over.

Sembra dunque che Vicinanza e Alessandro siano pronti a ridare una possibilità a quel rapporto che era stato interrotto sul nascere, quando il ragazzo ad un certo punto fece dietrofront nei suoi riguardi. All’epoca Alessandro dichiarò di non essere in grado di andare avanti nella conoscenza con Roberta in quanto innamorato di Ida.

Alessandro e Ida: la verità sulla fine della loro storia

Sembra davvero che sia finita da un momento all’altro la storia d’amore che per mesi ha incantato i fan di Alessandro e Ida. La coppia si è lasciata dopo 11 mesi di relazione per motivi ancora oggi non spiegati nel dettaglio. Nei gironi scorsi l’ex coppia ha avuto un duro confronto negli studi di Uomini e donne, dopo che anche Alessandro è sceso le scale per confermare a Maria il suo ritorno nel parterre.

I due ex che ancora non si erano visti, entrambi si sono incolpati su ciò che non ha funzionato e da quel che si è capito è che Vicinanza è rimasto davvero molto deluso dalla Platano. Infatti, più di una volta ha ribadito che è bugiarda e che non è mai stata innamorata di lui.Insomma, Alessandro ha dato ovviamente un’altra versione sulla fine della storia con la bella bresciana. Chissà se, ritrovandosi ancora una volta in quello studio, non ritorneranno sui loro passi. Staremo a vedere!