Rituali profumati che lasceranno la scia, non è quello che pensi

Alzi la mano chi non desidera lasciare la scia di profumo a lungo, non è impossibile, ma ci sono dei trucchi da seguire che non tutti conoscono. Oggi sono gli esperti a parlare, i loro consigli sono preziosi solo così potremmo percepire a lungo il profumo, sembrerà una magia, ma non lo è. Quello che in molti non sanno che non basta spruzzare più volte il profumo per lasciare una scia forte, ma con dei piccoli gesti, preparazioni e abitudini possono davvero cambiare tutto. Vediamo cosa dicono gli esperti.

Non solo profumo: i rituali profumati che ti faranno lasciare la scia lo dicono gli esperti

Siamo sempre alla ricerca di un profumo bello, dal profumo intenso che lascia una scia irresistibile, talvolta spendiamo anche tanti euro per pochissimi ml, ma oggi ti diremo che non sempre basta questo. Ci sono dei consigli, dei trucchi degli esperti che possono esserti di grande aiuto nei rituali profumati.

Per chi desidera ottenere un effetto indimenticabile che lasci la scia del profumo che tanto ci rappresenta ci sbagliamo di certo, esistono delle valide alternative di prodotti che possono lasciare un odore forte. Lo sai che la differenza lo fa proprio la beauty routine?

Non si può vaporizzare il profumo sul proprio corpo, se la nostra pelle è secca, quello che nessuno sa è che il profumo si fissa meglio su una pelle ben idratata, ma come mai? La spiegazione è semplice, secondo gli esperti le molecole aromatiche aderiscono al film lipidico naturale, quindi quello che va fatto è lavarsi per bene e idratare la pelle. Solo così la pelle sarà più reattiva e in grado di assorbire il profumo.

Ovviamente prediligere prodotti naturali, con formulazioni delicati, adatta alla propria pelle, non tutte sono uguali. Fatto ciò ricordarsi di fare lo scrub e maschere corpo, così’ da andare a rimuovere le impurità e le cellule morti. Con questi rituali la pelle sarà liscia, vellutata e morbida.

Dopo la detersione dobbiamo provvedere all’idratazione, applicare regolarmente crema e olio corpo sono essenziali. Come affermato dagli esperti la pelle ben idrata emana anche un bel profumo, ovviamente sarebbe preferibile applicare una crema che sia della stessa linea del profumo. In alternativa puntare su una crema priva di fragranza.

Quindi dopo aver fatto doccia, ricorda di applicare una crema corpo neutra o coordinata alla tua fragranza. Sarà necessario aspettare qualche minuto, poi si va a vaporizzare il profumo in zone specifiche del corpo, come polsi, collo, dietro le orecchie, si tratta di zone più calde. Evita di sfregare i polsi dopo aver spruzzato. Vedrai che così facendo lascerai una scia di profumo più intensa e duratura. Gli oli a differenza della crema fissano l’aroma e rendono la pelle setosa, durano di più.

Puoi anche optare per acque profumate e profumi per capelli, alleate nella beauty routine.

Trucchi per far durare a lungo la scia

Lo sai che puoi fare così? Credimi l’ho provato e funziona davvero. Dopo aver seguito i consigli sopra ecco come procedere. Vaporizza il profumo sulla sciarpa, o foulard, sul colletto o sull’interno del cappotto. Ovviamente per non rovinare i tessuti, mantieni una distanza di almeno 20 cm, vedrai che la tua scia sarà discreta, raffinata e inconfondibile.