Ritrovare se stesse dopo la maternità: piccoli passi verso il self-care

I consigli da seguire per ritrovare se stesse dopo la maternità, ecco i piccoli passi da fare verso il self care!

Dopo aver dato alla luce un bambino, diventa sempre più difficile prendersi del tempo per dedicarsi a se stesse. Dopo il parto sicuramente è fondamentale riposarsi il più possibile, così da poter essere carica ed energica quando il neonato è sveglio e cerca attenzioni.

Ritrovare se stesse dopo la maternità, però, è un vero e proprio viaggio che bisogna effettuare a piccoli passi. In che modo potersi dedicare se stesse con un neonato nato da poco? Ecco alcuni consigli per un self-care da non trascurare!

Come ritrovare se stesse dopo la maternità: i consigli preziosi da seguire per le neo-mamme

Dopo aver partorito le priorità cambiano e la routine non sarà più quella di una volta. Tutto ovviamente inizierà a ruotare attorno al pargolo venuto al mondo, gli orari non saranno sempre gli stessi e trovare le proprie abitudini quotidiane sarà uno step molto lungo.

Come evitare di trascurarsi e, soprattutto, come ritrovare se stesse dopo aver partorito? Innanzitutto è fondamentale delegare. Sono ancora tante le mamme che credono di potercela fare da sole, e sicuramente ci riescono anche, ma la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento. Ecco perché è importante delegare dove possibile.

Prenditi un momento per te durante il giorno. Lascia il bambino con il papà, con i nonni o semplicemente assumi una baby sitter. Anche se ha pochi mesi di vita, non sarai di certo una cattiva mamma se lo lasci da solo per dedicarti, ad esempio, ad un trattamento di bellezza.

Prenota un massaggio, una messa in piega dal parrucchiere o semplicemente fai una passeggiata in solitudine così da poterti rimettere in contatto con la tua persona.

Quindi non dimenticare l’importanza di uscire e di trascorrere del tempo da sola o in compagnia di qualcuno a te caro. Le passeggiate sono molto importanti, sono anche un modo per rimanere in movimento ed evitare una vita sedentaria; quindi, se vuoi stare con lui e/o non sai a chi lasciarlo, puoi sempre portarlo con te!

Se hai dei momenti di tristezza, impara ad accettarli. Non sempre ti sentirai al massimo ed è normale vivere momenti di sconforto con l’arrivo di un neonato. Tutto questo, quindi, non dovrà farti sentire né sbagliata né una madre poco competente! Dopo il parto purtroppo si potrebbe soffrire di baby blues, uno stato emotivo che tenderà a diminuire da solo in poche settimane.