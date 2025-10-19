Non è trucco da ragazzine (o forse si?): il ritorno del beauty kidult

Il primo impatto è sempre quello: un sorriso. Il beauty kidult nasce da qui, da quell’istinto infantile di stupore che oggi i brand di make-up hanno deciso di riportare dentro i flaconi, i barattoli e le palette. Dopo anni di pack minimal e colori neutri, il trucco torna a giocare con le forme e i profumi, parlando tanto a chi è cresciuto con i glitter degli anni 2000 quanto alle più giovani che scoprono ora il piacere di una skincare “felice”.

È un piccolo cortocircuito generazionale che funziona perché è leggero. Non fa finta di essere serio, e proprio per questo conquista. A rendere irresistibile questo trend non è solo il design pop o il ritorno della nostalgia, ma la sensazione di libertà che trasmette.

Ogni prodotto è un pretesto per sorridere, un modo per ricordare che la bellezza può essere anche ironia e gioco. Niente performance, niente routine infinite: solo il piacere di prendersi cura di sé con la stessa curiosità di quando si apriva un astuccio nuovo di pennarelli. È il make-up che si rifiuta di crescere, ma che ha imparato a farlo con stile.

Il gloss che sa d’estate: I Heart Revolution Tasty Watermelon

Sembra un succo estivo, ma è un gloss. I Heart Revolution firma un prodotto che è un perfetto manifesto del beauty kidult: trasparente, lucido e divertente. Il tappo verde richiama la buccia dell’anguria, il colore interno brilla come una caramella e la texture è fresca, idratante, mai appiccicosa.

Profuma di frutta, lascia un tocco di luce naturale e rende il gesto di truccarsi un piccolo momento di gioco. Perfetto per l’autunno, quando il freddo spegne i colori ma il beauty trova un modo per accendere il buonumore.

Una coccola golosa per la pelle: A’pieu One-Pack Milk Mask Banana

La Banana Milk Mask di A’pieu è l’esempio perfetto di come la skincare coreana riesca a trasformare la routine in un rituale quasi infantile. Il packaging sembra un cartoncino di latte, con grafica giocosa e tonalità giallo pastello. Dentro però c’è un trattamento serio: una maschera nutriente in tessuto, ricca di estratti di banana, pappa reale e latte.

È una maschera che fa sorridere anche prima di aprirla, e questo è già metà del risultato. La sua estetica da cartone animato parla di comfort, ma anche di un modo più gentile di prendersi cura di sé.

La tavoletta che si spalma sugli occhi: I Heart Revolution Chocolate Palette

Il packaging a forma di tavoletta di cioccolato fuso è ormai iconico, ma continua a funzionare. La Chocolate Palette di I Heart Revolution è un richiamo diretto all’immaginario dolce e pop dei primi anni 2000: lucido, un po’ kitsch, totalmente irresistibile. All’interno, ombretti setosi e pigmentati, con texture opache, perlate e glitterate. I colori spaziano dai nude ai toni più caldi e caramellati, ideali per l’autunno.

È una palette che non si prende troppo sul serio, ma offre risultati professionali. Il contrasto tra estetica giocosa e performance reale è proprio ciò che rende il beauty kidult così potente: un equilibrio tra leggerezza e qualità, tra nostalgia e innovazione.

Estetica infantile e benessere adulto: perché?

Dopo il minimalismo da laboratorio e i pack total white, le nuove generazioni chiedono colore, spontaneità e soprattutto autenticità. E i brand rispondono con packaging ironici ma prodotti concreti, che funzionano davvero.

C’è anche un aspetto psicologico: questi oggetti colorati, spesso ispirati al cibo o ai giocattoli, risvegliano la memoria affettiva. Il profumo dolce di un gloss alla frutta o la forma di una tavoletta di cioccolato evocano sensazioni di conforto, appartenenza e spensieratezza. È un ritorno al piacere sensoriale, alla parte più leggera del prendersi cura di sé, quella che non ha bisogno di performance o perfezione.

Allo stesso tempo, questo trend segna un’evoluzione: i prodotti non sono infantili, ma consapevolmente giocosi. Parlano a un pubblico adulto che sceglie di non prendersi troppo sul serio, di non nascondere la parte più curiosa e libera. In un periodo in cui tutto sembra richiedere efficienza e serietà, il beauty kidult ricorda che si può essere responsabili e leggeri allo stesso tempo.

La componente social, ovviamente, amplifica il fenomeno. Su TikTok e Instagram, questi prodotti diventano contenuti da collezionare, condividere, mostrare.

L’autunno 2025 porterà questa tendenza verso una dimensione ancora più soft. Le palette color cioccolato si vestiranno di toni caldi e vellutati, i gloss manterranno la loro leggerezza ma con finish più sofisticati, le maschere diventeranno piccole coccole da weekend. Il gioco continua, ma con più consapevolezza. Perché il vero lusso, oggi, è sentirsi bene mentre ci si diverte.