Ritorno agli anno 90, i millennial sono diventati davvero così nostalgici?

Non c’è dubbio: il revival degli anni ’90 è un fenomeno reale e pervasivo, che coinvolge non solo i millennial, ma anche la generazione Z. Si manifesta in ogni ambito: dalla musica ai film, dalla moda agli oggetti di culto.

Il Tamagotchi, il Game Boy, i CD, le Polaroid e persino i gelati cult come il Winner Taco sono tornati a popolare gli scaffali e i desideri dei consumatori. I biglietti per il tour della reunion degli Oasis sono andati esauriti in poche ore, e serie TV come Friends e The Office hanno registrato un’impennata di visualizzazioni durante la pandemia, diventando un rifugio emotivo in un momento di incertezza globale. Ma perché tutto questo?

Secondo la sociologa Roberta Paltrinieri, la nostalgia per gli anni ’90 oggi è il risultato di un preciso meccanismo di marketing che gioca sulla ciclicità delle mode. C’è anche una spiegazione psicologica più profonda: il passato, filtrato da una memoria selettiva, diventa una “comfort zone”, un rifugio emotivo in un presente complesso e incerto. I giovani della generazione Z riscoprono quegli anni come un’epoca affascinante e “pre-digitale”, idealizzandone la semplicità e l’autenticità in contrapposizione alla complessità del presente.

Il marketing della nostalgia: un affare milionario che gioca sui ricordi

Il fenomeno ha un nome: nostalgiacore. Secondo un’analisi di Atmos, il ritorno agli anni ’90 non è solo una tendenza estetica, ma un meccanismo culturale per affrontare l’ansia da crisi climatica e le turbolenze politiche. L’85% della Gen Z si dichiara preoccupato per gli effetti della crisi climatica, e il 15% preferisce pensare al passato piuttosto che al futuro. In questo senso, la nostalgia diventa un’ancora di salvezza, un sollievo temporaneo che calma evocando ricordi di “tempi più semplici”. Ma c’è un rovescio della medaglia: la nostalgia è diventata un prodotto commerciabile. Il marketing, sempre attento a intercettare desideri e paure, ha saputo trasformare la memoria collettiva in un affare milionario. Il “ciclo dei 30 anni” (o nostalgia loop) teorizza che dopo tre decenni si tenda a rivalutare e idealizzare l’epoca della propria infanzia, e le aziende cavalcano questa tendenza. Il ritorno di oggetti, mode e prodotti iconici non è solo una risposta a un desiderio popolare, ma una strategia per creare nuove nicchie di consumo e generare un aumento del potere di acquisto.

I millennial protagonisti: un target con potere d’acquisto (e un legame emotivo)

A guidare questa operazione nostalgia sono soprattutto i millennial, oggi nel pieno del loro potere d’acquisto. Cresciuti negli anni ’90, sono il target ideale per le aziende che vogliono giocare sul ricordo, perché il legame emotivo con i simboli del passato riduce la loro sensibilità al prezzo e aumenta la propensione all’acquisto.

Il caso di Tim, che ha riproposto il celebre spot del fortino di Massimo Lopez dopo trent’anni, è emblematico: l’operazione ha generato un effetto sorpresa e ha rafforzato il legame con i consumatori, creando un ponte tra le generazioni. Allo stesso modo, McDonald’s ha utilizzato l’universo simbolico di Friends per trasformare la nostalgia televisiva in un’esperienza di consumo contemporanea. La nostalgia, insomma, non è solo un sentimento, ma una leva economica potentissima, che trasforma i ricordi in valore.

E i millennial, con la loro capacità di spesa e il loro legame emotivo con quel decennio, ne sono i protagonisti indiscussi