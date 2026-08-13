Scarpe e borsa in estate, devono essere dello stesso colore? Come abbinarle senza sbagliare look

Arriva l’estate e improvvisamente anche il nostro guardaroba cambia colore. Sandali, espadrillas, borse in rafia, pochette e accessori vivaci prendono il posto delle tonalità più scure dell’inverno, ma davanti allo specchio torna puntualmente lo stesso dubbio: scarpe e borsa devono essere abbinate?

Per anni abbiamo seguito quasi automaticamente la regola dello stesso colore, scegliendo borsa nera con scarpe nere, beige con beige e così via. Oggi, invece, possiamo concederci molta più libertà, soprattutto durante la stagione estiva, quando sono proprio gli accessori a dare carattere anche all’outfit più semplice.

Scarpe e borsa non devono necessariamente essere dello stesso colore

Il primo errore da evitare è pensare che abbinare significhi necessariamente scegliere due accessori identici. Scarpe e borsa possono avere colori differenti e funzionare perfettamente insieme, purché ci sia un elemento capace di creare armonia nell’intero look.

Con un abito bianco, ad esempio, possiamo indossare sandali cuoio e scegliere una borsa in rafia, giocando con tonalità naturali senza bisogno che siano perfettamente uguali. Lo stesso principio funziona con beige, crema e tutte quelle sfumature che durante l’estate accompagnano facilmente lino e cotone.

Se invece abbiamo scelto un vestito molto colorato o caratterizzato da una fantasia importante, possiamo lasciare che sia lui il protagonista e puntare su accessori più discreti. Una borsa neutra e un sandalo essenziale riescono a completare il look senza appesantirlo.

La situazione si ribalta quando indossiamo un outfit minimal. Un completo bianco, nero o monocromatico può diventare la base perfetta per osare con una borsa colorata oppure con un paio di scarpe capaci di attirare immediatamente l’attenzione.

Il vero segreto è scegliere quale accessorio deve essere protagonista

Possiamo anche giocare con i contrasti. Rosa e rosso, blu e arancione oppure verde e lilla possono creare combinazioni interessanti, soprattutto durante l’estate. In questo caso, però, meglio evitare di aggiungere troppi altri colori: quando scarpe e borsa hanno già una forte personalità, il resto dell’outfit può rimanere più equilibrato.

Anche i materiali aiutano a creare un filo conduttore. Una borsa in paglia o rafia si abbina facilmente a sandali in cuoio, espadrillas e scarpe dalle texture naturali. Per la sera, invece, una pochette più strutturata può accompagnare sandali sottili o décolleté senza bisogno di riprenderne esattamente colore e materiale.

C’è poi la soluzione più semplice quando davanti allo specchio continuiamo ad avere dubbi: scegliere uno dei due accessori in una tonalità neutra. Se abbiamo dei sandali particolarmente vivaci, una borsa beige, panna o cuoio permette di bilanciare il look. Al contrario, una borsa colorata può diventare protagonista insieme a scarpe più discrete.

Abbinare scarpe e borsa in estate, quindi, significa soprattutto trovare equilibrio, non creare una coppia perfettamente identica. La vecchia regola del “tutto coordinato” può ancora funzionare quando vogliamo un risultato classico ed elegante, ma non è più un obbligo. E forse è proprio questo il bello della moda estiva: possiamo concederci qualche colore in più, sperimentare e scoprire che, a volte, gli abbinamenti migliori sono proprio quelli che non avremmo mai pensato di fare.