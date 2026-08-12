Calo di pressione in estate, cosa avere sempre in borsa per affrontarlo quando siamo fuori casa

Sintomi che possono essere associati a un abbassamento della pressione, soprattutto quando le temperature elevate favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e, attraverso la sudorazione, perdiamo acqua e sali minerali. In questi casi anche ciò che decidiamo di mettere in borsa prima di uscire può rivelarsi utile.

Acqua e un piccolo spuntino possono diventare i nostri alleati

La prima cosa che non dovrebbe mancare è una bottiglietta d’acqua o una borraccia. Bere regolarmente durante la giornata è importante per prevenire la disidratazione, una delle condizioni che può contribuire all’abbassamento della pressione. Non serve aspettare di avere molta sete: soprattutto nelle giornate particolarmente calde è meglio bere a intervalli regolari.

Può essere utile portare con sé anche un piccolo spuntino facilmente conservabile, come dei cracker o una porzione di frutta secca. Se invece abbiamo trascorso molto tempo al caldo e abbiamo sudato abbondantemente, una bevanda contenente elettroliti può essere utile in determinate circostanze per reintegrare anche i sali persi.

Attenzione, però, al classico consiglio di mangiare immediatamente qualcosa di molto salato. Il sodio può contribuire ad aumentare la pressione, ma aumentare deliberatamente il consumo di sale non è una soluzione adatta a tutti, soprattutto in presenza di ipertensione, problemi renali o cardiaci. Anche per questo motivo, se gli episodi di pressione bassa sono frequenti, è meglio parlarne con il proprio medico invece di affidarsi ogni volta a rimedi improvvisati.

Cosa fare se il calo di pressione arriva mentre siamo fuori

Avere qualcosa in borsa può aiutarci, ma ancora più importante è sapere come comportarsi. Se iniziamo ad avvertire debolezza o la sensazione di svenire, è meglio interrompere quello che stiamo facendo e sederci o sdraiarci in un luogo fresco. Se possibile, possiamo sollevare leggermente le gambe e bere dell’acqua a piccoli sorsi.

Alzarsi rapidamente o continuare a camminare facendo finta di niente potrebbe aumentare il rischio di cadere. È inoltre importante distinguere un occasionale episodio di debolezza legato, ad esempio, al caldo da sintomi che richiedono una valutazione medica.

Se si verifica uno svenimento vero e proprio, oppure compaiono dolore al petto, difficoltà respiratoria, confusione, palpitazioni importanti o altri sintomi intensi, è necessario chiedere assistenza medica tempestivamente.