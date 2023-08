Risotto, non solo in inverno: questa versione super aromatica è il piatto forte dell’estate

Il protagonista della ricetta di oggi è il risotto. Con poche mosse, si potrà preparare un piatto di eccezione tutto da gustare.

Scoprire nuove ricette può stimolare la creatività. In cucina, infatti, è fondamentale saper variare con i cibi. Basta poco per preparare dei piatti sorprendenti, in grado di convincere anche i palati più raffinita. C’è una pietanza, comunemente preparata in inverno che, a dispetto delle aspettative, si adatta benissimo anche al periodo estivo. Si tratta del risotto al limone, in una variante gustosa e aromatica.

Gli ingredienti da utilizzare sono facilmente reperibili grazie alla loro diffusione. Inoltre, il tempo dio preparazione e sovrapponibile a quello di tanti altri primi. Adulti e bambini, dopo averlo assaggiato, non potranno più farne a meno.

Un risotto irresistibile con questa ricetta: il limone è il segreto

Il risotto al limone sarà in grado di conquistare tutti. La semplicità della ricetta la rende eseguibile anche da coloro che in cucina non sono ancora molto esperti. Si tratta di un primo d’eccezione, caratterizzato da un sapore delizioso e intenso. Oltre a rallegrare le serate d’inverno, può essere gustato anche in estate.

Ingredienti per due persone

160 gr di riso Carnaroli o di una variante a propria scelta

1 noce di burro

Succo di 1/2 limone

La scorza di 1/2 limone

40 g di Parmigiano Reggiano

300 ml di brodo vegetale

Sale

Olio extravergine di oliva

Procedimento

Prima di iniziare, è fondamentale versare una piccola quantità di olio extravergine di oliva in una padella leggermente calda. Il riso, da aggiungere successivamente, deve essere lasciato sul fuoco per circa due minuti in modo da tostarlo. A questo punto, con l’ausilio di un mestolo capiente, si consiglia di iniziare a collocare il brodo vegetale.

Bisogna tenere sotto controllo la cottura perché, poco prima della fine, è necessario inserire il succo di mezzo limone e la sua scorza grattugiata. Dopo aver spento il fuoco, si deve procedere con il Parmigiano Reggiano e la noce di burro.

È necessario fare molta attenzione a questa fase dato che entrambi vanno sciolti con una paletta in legno. Alla fine, si deve ottenere un risultato cremoso, sia alla vista che al palato. Una volta ultimati tutti i passaggi, si può servire a pranzo a cena.

È una ricetta versatile che può essere rifinita con alcune foglie di rosmarino per conferire al riso un sapore ancora più delizioso e intenso. Ovviamente, è preferibile non esagerare con le quantità per non coprire l’aroma dell’agrume.