Come preparare un risotto alla zucca cremoso e profumato, il primo piatto ideale per l’autunno

Facile e veloce, ecco come preparare il risotto alla zucca per tutta la famiglia!

Non è autunno senza aver gustato un delizioso risotto alla zucca. Se vuoi provare una versione leggera e semplice da preparare, la ricetta qui sotto ti tornerà utile in diverse occasioni.

Scegli la zucca che più ti ispira e rendila protagonista di questo primo piatto sfizioso e cremoso. Per un risultato davvero perfetto, cuoci la zucca in forno e frullala con un mixer a immersione prima di unirla al riso. Diventerà sicuramente anche il piatto preferito dei piccoli di casa!

Come preparare il risotto alla zucca: la ricetta dell’autunno

La zucca è un ortaggio versatile, se ti dovesse avanzare prova anche i nostri brownies autunnali da preparare per un pranzo speciale in famiglia!

Ricorda: per un’ottima riuscita del piatto, è fondamentale scegliere la tipologia di riso giusta. Le più consigliate sono Carnaroli, Roma e Arborio, perfette per ottenere una consistenza cremosa ma al tempo stesso compatta.

Ecco, quindi, come preparare un risotto alla zucca per circa 4 persone. Per una versione vegetale puoi sostituire il parmigiano con il lievito alimentare e il burro con l’olio extravergine di oliva.

Ingredienti

300 gr di riso Carnaroli

700 gr di zucca

1 lt di brodo vegetale

60 gr di parmigiano grattugiato

1 noce di burro

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1/2 cipolla

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare il brodo vegetale, quindi segui la nostra ricetta passo dopo passo. Quando è pronto, metti da parte. Ora dedicati alla preparazione della zucca: dividila a metà, privala dei filamenti interni e dei semi, poi tagliala a tocchetti. Trita la cipolla e lasciala rosolare in un tegame con un filo d’olio extravergine di oliva. Aggiungi la zucca tagliata a tocchetti, quindi copri con un mestolo di brodo e lascia ammorbidire per circa 10 minuti. Nel frattempo tosta il riso in un tegame, poi sfuma con il vino bianco secco. Aggiungi la zucca che hai cotto al riso. Amalgama per bene, poi copri con altro brodo e lascia cuocere il riso. Aggiungi il brodo solo quando ce ne è bisogno. Quando il riso è pronto, manteca con burro e parmigiano. Porta in tavola il tuo risotto con zucca facile e veloce!

Puoi arricchire il risotto con tanti altri ingredienti: dalla salsiccia ai formaggi, dai legumi, come i ceci, ad altre verdure e ortaggi freschi di stagione.